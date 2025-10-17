X!

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras.
Elisabeth Ebras. Autor/allikas: BePink
Jalgrattasport

Hiinas lõppenud Chongming Island velotuuri (UCI 2.WWT) finaaletapil (111,4 km) finišeeris Eesti meister Elisabeth Ebras (BePink – Imatra – Bongioanni) 12. positsioonil.

Etapivõidu sai austraallanna Josie Talbot (Liv AlUla Jayco; 2:34.19), edestades hollandlannasid Riejanne Markust (Lidl – Trek) ja Anne Knijnenburgi (VolkerWessels Cycling Team). Laura Lizette Sander (Team Coop – Repsol) ületas finišijoone 51. kohal, vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses oli võidukas Knijnenburg, jättes selja taha kaasmaalanna Sofie van Rooijeni (UAE Team ADQ; +0.01) ja Tamara Dronova-Balabolina (Roland Le Devoluy; +0.01). Sander (+0.21) sai 17. ja Ebras (+0.22) 27. koha. Noorratturite arvestuses teeniti vastavalt teine ja seitsmes tulemus.

Hollandis jätkuval NIBC velotuuri (UCI 2.1) esimesel grupisõiduetapil (118,5 km) sai Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe) 13. koha. Esimesena ületas lõpujoone belglane Tim Merlier (Soudal Quick-Step; 2:33.07).

"Ausalt öeldes ei erinenud see päev väga palju eilsest, sest ilusasti grupis passides oli paras puhkepäev. Tegelikult olid ainult viimased 10 km füüsiliselt rasked," rääkis Pajur. "Minu ülesanne oli Danny (Van Poppel; lõpetas viiendana – toim) täpselt viimaseks kilomeetriks ette tuua ja sain sellega päris hästi hakkama. Vaatame veel Dannyga korduse üle, et järgmisel korral veel paremad olla."

Neljapäevasel 14,8 kilomeetri pikkusel temposõiduetapil sai Pajur (+1.02) 29. koha. Kiireima aja sõitis välja inglane Ethan Hayter (Soudal Quick-Step; 16.56,36), edestades rootslast Jakob Söderqvisti (Lidl – Trek; +0.03,47) ja prantslast Chritophe Laporte'i (Team Visma | Lease a Bike; +0.15,14).

Velotuuri kokkuvõttes kerkis Hayter liidriks, jättes Söderqvisti kahe ja Laporte'i 19 sekundi kaugusele selja taha. Pajur jätkab võistlemist 25. kohal (+1.12). Reedel on kavas 149-kilomeetrine etapp finišiga Watersleys.

Toimetaja: Henrik Laever

