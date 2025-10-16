Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

Kvalifikatsioonis oli parim itaallanna Claudia Cretti ajaga 1.12,325. Teist aega näitas uusmeremaalanna Nicole Murray (+0,919) ja kolmandat argentiinlanna Mariela Analia Delgado (+2,914). Juuli ajaks mõõdeti 1.23,902.

"Tulemus oli tegelikult hea, sest umbkaudu arvutades hakkasin kahtlema, et 1.25 või alla see on minu kohta liiga kõrge latt. Ehk tegin ilusasti tulemuse ära," ütles Juul võistluse järel.

"See õnnetu 0,8 sekundit, mis oleks koha esikümnesse toonud, jäi stardipukist umbes 15-20 meetri kaugusele ühte väiksesse puterdamisesse, kui lenks kaldus korraks paremale/vasakule, mistõttu tuli esimene viraaž natuke liiga ebakindlalt."

"Viimane poolteist ringi oli rõvedalt valus," jätkas ta. "Arvasin, et kaotasin seal ka pool sekundit, aga teistega võrreldes olin täiesti tasemel."

"Kuigi ma algul kartsin, et see 1 km pole üldse minule sobiv ala, siis praegu usun, et natuke rohkem harjutades saab sellest üks minu lemmik."

Juuli on MM-il ees ootamas veel väljalangemissõit ja 10 km lõpufinišiga grupisõit.