X!

Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

Jalgrattasport
Mari-Liis Juul
Mari-Liis Juul Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Rio de Janeiros alanud pararatturite trekisõidu maailmameistrivõistlustel pälvis Mari-Liis Juul 1 km paigaltstardiga sõidus C5 klassis 11. koha.

Kvalifikatsioonis oli parim itaallanna Claudia Cretti ajaga 1.12,325. Teist aega näitas uusmeremaalanna Nicole Murray (+0,919) ja kolmandat argentiinlanna Mariela Analia Delgado (+2,914). Juuli ajaks mõõdeti 1.23,902.

"Tulemus oli tegelikult hea, sest umbkaudu arvutades hakkasin kahtlema, et 1.25 või alla see on minu kohta liiga kõrge latt. Ehk tegin ilusasti tulemuse ära," ütles Juul võistluse järel.

"See õnnetu 0,8 sekundit, mis oleks koha esikümnesse toonud, jäi stardipukist umbes 15-20 meetri kaugusele ühte väiksesse puterdamisesse, kui lenks kaldus korraks paremale/vasakule, mistõttu tuli esimene viraaž natuke liiga ebakindlalt."

"Viimane poolteist ringi oli rõvedalt valus," jätkas ta. "Arvasin, et kaotasin seal ka pool sekundit, aga teistega võrreldes olin täiesti tasemel."

"Kuigi ma algul kartsin, et see 1 km pole üldse minule sobiv ala, siis praegu usun, et natuke rohkem harjutades saab sellest üks minu lemmik."

Juuli on MM-il ees ootamas veel väljalangemissõit ja 10 km lõpufinišiga grupisõit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

22:38

Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

14:51

Pajur alustas Hollandi velotuuri 17. kohaga, võitis Hayter

09:58

Sander jätkab Chongming Islandi velotuuril esikümne piiril

14.10

Eesti noorrattur jõudis Rootsis pjedestaalile

14.10

Taaramäe lõpetas Kyushu velotuuri teisel kohal

12.10

Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

12.10

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11.10

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

11.10

Laas pälvis Hiina Pro Series tasemega sõidul profivõidu

10.10

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

09.10

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

08.10

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

07.10

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

06.10

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

06.10

Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

04.10

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

04.10

Mihkels sõitis end Saksamaal esikümnesse

02.10

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

sport.err.ee uudised

22:38

Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

22:35

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

22:23

Aktas: olen kõvasti vaeva näinud ja tänu sellelele on tulemused tulnud

21:51

ETV spordisaade, 16. oktoober

20:21

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

19:43

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

19:41

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak seitsmes Uuendatud

19:09

Vutikoondise MM-valikmänge külastas keskmiselt üle 8500 pealtvaataja

18:41

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

18:05

Glinka andis maailma 73. reketile lahingu

17:15

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16:36

EOK premeerib uuel olümpiaalal medali võitnud sõudjat

16:08

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

15:44

Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

15:18

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14:51

Pajur alustas Hollandi velotuuri 17. kohaga, võitis Hayter

14:15

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:47

Sinner ja Fritz jõudsid Saudi Araabia rahaturniiril poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo