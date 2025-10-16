X!

Vutikoondise MM-valikmänge külastas keskmiselt üle 8500 pealtvaataja

Eesti jalgpallifännid Eesti - Itaalia mängul oktoobris 2025
Eesti jalgpallifännid Eesti - Itaalia mängul oktoobris 2025 Autor/allikas: Anna Andreas
Sel nädalal lõppesid Eesti meeste koondise tänavused MM-valiksarja kodumängud, mida A. Le Coq Arenal külastas nelja kohtumise peale kokku 34 188 pealtvaatajat ehk keskmiselt 8547 inimest mängu kohta.

Sel aastal kuulus Eesti samasse alagruppi Norra, Itaalia, Iisraeli ja Moldovaga. Tänavusest neljast kodumängust kaks olid välja müüdud. Eesti kohtumine Itaalia (11 913 pealtvaatajat) ja Norraga (11 557) paiknevad koondise kodumängude publikuedetabelis vastavalt teisel ja neljandal kohal.

Kõige enam publikut kogunes A. Le Coq Arenale 2019. aastal EM-valikmängus Eesti ja Saksamaa vahel, mida külastas 12 062 inimest. Toonane valiksari oli rekordiline, kui nelja kodumänguga kogunes 38 760 pealtvaatajat, äsja lõppenud valiksari platseerus teisele kohale.

Eelmises valiksarjas 2023. aastal, mil Eesti kohtus Belgia, Austria, Rootsi ja Aserbaidžaaniga, külastas A. Le Coq Arenat 33 323 silmapaari, mis on paremuselt kolmas tulemus.

Kuigi kodumängud on meeste koondisel selleks aastaks lõppenud, ootab ees veel üks valikmäng – 13. novembril kohtub Eesti võõrsil Norraga.

Toimetaja: Siim Boikov

