Glinka andis maailma 73. reketile lahingu

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka
Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 293.) kaotas Itaalias Olbias toimuval ATP Challenger 125 turniiril teises ringis.

Eesti teine reket jäi alla maailma edetabelis 73. kohta hoidevale Tšiili tennisistile Alejandro Tabilole, kel on turniiril ka kõrgeim paigutus. Lisaks võitis ta kuu aja eest Chengdus ATP turniiri.

Enam kui kaks tundi kestnud matš lõppes Tabilo võiduga 6:3, 5:7, 6:1. Kui teises setis õnnestus Glinkal kaks korda vastase palling murda, siis viimases setis kaotas ta kolm servigeimi järjest.

Koguni 15 serviässa löönud Tabilo oli murdepallidel ääretult kindel, realiseerides neid kuuest viis. Glinkal oli tegelikult murdepalli enam - üheksa -, aga ta kasutas neist ära vaid kaks.

Turniiri põhitabeli avaringis oli Glinka saanud jagu teisest kvalifikatsioonist alustanud tennisistist Clement Tabur'ist (ATP 269.) 7:6 (7:4), 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

