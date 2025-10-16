Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe ja David Timofejevi klubi Kuopio KalPa alistas Meistrite liiga põhiturniiri viimases voorus kodus Klagenfurti 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

KalPa eest sai värava ja resultatiivse söödu kirja tšehhist leegionär Lukaš Kanak. Meeskonna koosseisu kuulus ka tavaliselt duublis mängiv Timofejev, kelle arvele kogunes üks pealevise. Kombe pole vigastuse tõttu sel hooajal jääl käinud.

Sellega sai kuuevooruline põhiturniir ka otsa. KalPa võitis kõik mängud, neist ühe lisaajal ja teenis 24 meeskonna konkurentsis teise Soome klubi Tampere Ilvese järel teise koha ehk pääses kenasti 16 parema hulka.

Novembris jätkuvates kaheksandikfinaalides läheb KalPa vastamisi Šveitsi klubiga Zürichi Lions, kes põhiturniiril võitis kaks ja kaotas neli kohtumist ning lõpetas tabelis 15. kohaga. Samas eelmine hooaeg pandi kogu sari kinni.

Edu korral minnakse seejärel kokku kas teise Šveitsi klubiga SC Bern või rootslaste Brynäsega.

Meistrite liigat mängitakse alates hooajast 2014/2015. 11 hooajast kuuel on tulnud võitjaks Rootsi klubi. Hooajal 2017/2018 kergitas trofeed aga soomlaste JYP, kelle koosseisu kuulus ka Robert Rooba.