X!

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

Korvpall
Anna Gret Asi ja BC Castors Braine
Anna Gret Asi ja BC Castors Braine Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpalluri Anna Gret Asi koduklubi BC Castors Braine kaotas naiste EuroCupi sarja teises alagrupimängus kodus Itaalia klubile Campobasso Magnolia suurelt 46:72 (11:18, 10:18, 13:18, 12:18).

Asi mängis 19 minutit, viskas neli punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/4, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi ühe vea.

Keskmängija Quay Miller tõi Braine kasuks kümme punkti ja 13 lauapalli, võitjate resultatiivseim oli 14 punktiga poolatarist leegionär Anna Makurat.

Braine jätkab nüüd alagrupis võidu ja kaotusega. Esimeses voorus saadi jagu Tšehhi klubist Brno Zabiny 80:72 (23:19, 19:24, 18:17, 20:12).

Belgia klubi hooaeg jätkub laupäeval Belgia kõrgliiga kodumänguga Spirou Basketi vastu. Järgmise nädala kolmapäeval minnakse eurosarjas vastamisi Horvaatia klubiga Zagrebi Tresnjevska 2009.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

16:08

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

08:30

Uustulnukad aitasid Reali Euroliigas järjekordse võiduni

15.10

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

15.10

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

15.10

Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

15.10

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

15.10

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

15.10

Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

15.10

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

15.10

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

15.10

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

15.10

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

videod

sport.err.ee uudised

16:08

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

16:06

RALLIBLOGI | Toyotad näitasid avakatsel võimu, Tänak kaheksas Uuendatud

15:44

Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

15:18

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14:51

Pajur alustas Hollandi velotuuri 17. kohaga, võitis Hayter

14:15

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:47

Sinner ja Fritz jõudsid Saudi Araabia rahaturniiril poolfinaali

12:15

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

11:42

Ausman ja Pais tegid 49erFX klassis Eesti kõigi aegade parima tulemuse

10:59

Markus Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

10:34

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

09:58

Sander jätkab Chongming Islandi velotuuril esikümne piiril

09:27

Hein võib Bundesligas taas võimaluse saada

loetumad

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

16:06

RALLIBLOGI | Toyotad näitasid avakatsel võimu, Tänak kaheksas Uuendatud

15.10

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

15.10

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

15.10

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

15.10

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo