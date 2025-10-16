Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse
Eesti korvpalluri Anna Gret Asi koduklubi BC Castors Braine kaotas naiste EuroCupi sarja teises alagrupimängus kodus Itaalia klubile Campobasso Magnolia suurelt 46:72 (11:18, 10:18, 13:18, 12:18).
Asi mängis 19 minutit, viskas neli punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/4, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi ühe vea.
Keskmängija Quay Miller tõi Braine kasuks kümme punkti ja 13 lauapalli, võitjate resultatiivseim oli 14 punktiga poolatarist leegionär Anna Makurat.
Braine jätkab nüüd alagrupis võidu ja kaotusega. Esimeses voorus saadi jagu Tšehhi klubist Brno Zabiny 80:72 (23:19, 19:24, 18:17, 20:12).
Belgia klubi hooaeg jätkub laupäeval Belgia kõrgliiga kodumänguga Spirou Basketi vastu. Järgmise nädala kolmapäeval minnakse eurosarjas vastamisi Horvaatia klubiga Zagrebi Tresnjevska 2009.
Toimetaja: Siim Boikov