Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

Braine jätkab nüüd alagrupis võidu ja kaotusega. Esimeses voorus saadi jagu Tšehhi klubist Brno Zabiny 80:72 (23:19, 19:24, 18:17, 20:12).

Keskmängija Quay Miller tõi Braine kasuks kümme punkti ja 13 lauapalli, võitjate resultatiivseim oli 14 punktiga poolatarist leegionär Anna Makurat.

Asi mängis 19 minutit, viskas neli punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/4, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi ühe vea.

