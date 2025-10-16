X!

Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

Jalgpall
Viimsi naiskond kerkis esikolmikusse
Viimsi naiskond kerkis esikolmikusse Autor/allikas: Siim Jänes
Jalgpall

Jalgpalli naiste meistriliiga 23. voor sai põneva lõpu Viimsis, kus vastamisi läksid tabelinaabrid Viimsi JK ja JK Tabasalu. Tasavägises mängus jäi peale kodunaiskond, kes teenis 2:1 võidu ning tõusis tänu sellele taas kolmandale kohale.

Kohtumise avavärav sündis juba 13. minutil, kui Viimsi teenis nurgalöögi ning Gambia päritolu Penda Bah suunas palli peaga kindlalt Tabasalu võrku. Esimene poolaeg kulges peamiselt Viimsi kontrolli all, kuid külalised leidsid teisel kolmveerandtunnil vastuse – 60. minutil viis Minna-Brit Jõelaid Tabasalu viigini, vahendab jalgpall.ee.

Mängu lõppsõna jäi siiski Viimsi kätte, kui 77. minutil sahistas võrku Karoly Kuusk, kes realiseeris seekord kindlalt pärast varasemat eksimust.

Tulemusega kerkis Viimsi 40 punktiga kolmandale kohale, olles kümne punkti kaugusel teisel positsioonil olevast Saku Sportingust. Kaotus langetas Tabasalu neljandaks – nende saldos on 38 punkti ja lisaks on peetud üks kohtumine rohkem kui Viimsil.

Uues voorus pannakse pall mängu juba sel nädalavahetusel, 18. ja 19. oktoobril.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:44

Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

09:27

Hein võib Bundesligas taas võimaluse saada

08:58

Liverpooli legendide mängus osalenud Klavan: järelikult suutsin meeldejääv olla

15.10

Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

15.10

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

15.10

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

15.10

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

15.10

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

15.10

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

sport.err.ee uudised

16:08

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

16:06

RALLIBLOGI | Toyotad näitasid avakatsel võimu, Tänak kaheksas Uuendatud

15:44

Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

15:18

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14:51

Pajur alustas Hollandi velotuuri 17. kohaga, võitis Hayter

14:15

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:47

Sinner ja Fritz jõudsid Saudi Araabia rahaturniiril poolfinaali

12:15

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

11:42

Ausman ja Pais tegid 49erFX klassis Eesti kõigi aegade parima tulemuse

10:59

Markus Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

10:34

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

09:58

Sander jätkab Chongming Islandi velotuuril esikümne piiril

09:27

Hein võib Bundesligas taas võimaluse saada

08:58

Liverpooli legendide mängus osalenud Klavan: järelikult suutsin meeldejääv olla

08:30

Uustulnukad aitasid Reali Euroliigas järjekordse võiduni

15.10

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

15.10

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

15.10

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

loetumad

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

16:06

RALLIBLOGI | Toyotad näitasid avakatsel võimu, Tänak kaheksas Uuendatud

15.10

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

15.10

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

15.10

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

15.10

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo