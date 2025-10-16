Viimsi alistas Tabasalu ja kerkis taas esikolmikusse

Jalgpalli naiste meistriliiga 23. voor sai põneva lõpu Viimsis, kus vastamisi läksid tabelinaabrid Viimsi JK ja JK Tabasalu. Tasavägises mängus jäi peale kodunaiskond, kes teenis 2:1 võidu ning tõusis tänu sellele taas kolmandale kohale.

Kohtumise avavärav sündis juba 13. minutil, kui Viimsi teenis nurgalöögi ning Gambia päritolu Penda Bah suunas palli peaga kindlalt Tabasalu võrku. Esimene poolaeg kulges peamiselt Viimsi kontrolli all, kuid külalised leidsid teisel kolmveerandtunnil vastuse – 60. minutil viis Minna-Brit Jõelaid Tabasalu viigini, vahendab jalgpall.ee.

Mängu lõppsõna jäi siiski Viimsi kätte, kui 77. minutil sahistas võrku Karoly Kuusk, kes realiseeris seekord kindlalt pärast varasemat eksimust.

Tulemusega kerkis Viimsi 40 punktiga kolmandale kohale, olles kümne punkti kaugusel teisel positsioonil olevast Saku Sportingust. Kaotus langetas Tabasalu neljandaks – nende saldos on 38 punkti ja lisaks on peetud üks kohtumine rohkem kui Viimsil.

Uues voorus pannakse pall mängu juba sel nädalavahetusel, 18. ja 19. oktoobril.