Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

Jäähokiliigas NHL teenis hooaja esimese võidu Buffalo Sabres, alistades kodujääl 8:4 Ottawa Senatorsi.

Sabresi ridades skoorisid kahel korral nii Jason Zucker, Ryan McLeod kui Jack Quinn. Alex Tuch viskas ühe värava ja andis ühe väravasöödu, lõppseisu vormistas Jiri Kulich. Väravasuul tegi Alex Lyon 32 tõrjet.

Hooaega kolme järjestikuse kaotusega alustanud Sabresile oli see esimene võit. Järgmisena võõrustatakse valitsevat Stanley karikavõitjat Florida Panthersit, kel viiest mängust kirjas kolm võitu ja kaks kaotust. Viimati jäädi võõrsil 1:4 alla Detroit Red Wingsile.

Tulemused:

Detroit – Florida 4:1
Buffalo – Ottawa 8:4
Utah – Calgary 3:1
St. Louis – Chicago 3:8

Toimetaja: Maarja Värv

