Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

"See on raske otsus, aga olen sellega rahul," teatas neljakordne olümpiavõitja ühismeedias. "Olen alati ujumist armastanud, see on olnud mu kirg sellest ajast, kui olin väike tüdruk."

Karjääri jooksul seitse maailmarekordit püstitanud Titmus võttis Pariisi olümpia järel aja maha ning selle käigus mõistis ta, et tal on elus asju, mis on tema jaoks nüüd olulisemad kui ujumine.

Titmus võitis karjääri jooksul 32 tiitlivõistluste medalit, neist kaheksa olümpiamängudel.

"Kallis seitsmeaastane Ariarne! Täna tõmbad sa profikarjäärile joone alla. Sa veetsid 18 aastat basseinis võisteldes, neist kümme enda riiki esindades. Sa käisid kahel olümpial ja mis veelgi parem, võitsid!" kirjutas Titmus Instagramis. "Sa said just 25 ja see tundub õige aeg, et ujumisest eemale astuda. Sa lahkud teadmisega, et iga kivi sai ümber pööratud, sa ei kahetse midagi. Sa oled rahul ja õnnelik."

"See, mis ees ootab, on põnev. Uued eesmärgid, rohkem aega inimestega, keda üle kõige armastad ning võimalus pühenduda kogu täiega endale, mitte spordile," lisas ta.