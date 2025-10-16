X!

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

Jalgpall
Maroko mängijad tähistamas võitu Prantsusmaa üle
Maroko mängijad tähistamas võitu Prantsusmaa üle Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Tšiilis peetaval jalgpalli U-20 MM-il selgitavad maailmameistri Argentina ja Maroko.

Marokost sai alles kolmas Aafrika riik, mis suutnud U-20 MM-il finaali jõuda – varem on sellega hakkama saanud Nigeeria (1989 ja 2005) ja Ghana (2009).

Poolfinaalis oli Maroko vastamisi 2013. aasta noorte maailmameistri Prantsusmaaga. 32. minutil eksis Yassir Zabiri penaltil, lüües posti, kuid siis lõi palli klaarima läinud Lisandru Olmeta omavärava ja Maroko pääses siiski juhtima. Prantsusmaa viigistas 59. minutil Lucas Michali väravast. Kuna ei normaal- ega lisaajal rohkem väravaid ei löödud, tuli edasipääseja selgitada penaltiseerias. Seejuures Prantsusmaa jäi lisaajal kümnekesi, kui Rabby Nzingoula teenis kuue minutiga kaks kollast kaarti. Penaltiseerias jäi Maroko peale 5:4 ja pääses esimest korda finaali.

Pühapäeval peetavas finaalis läheb Maroko vastamisi kuuekordse U-20 maailmameistri Argentinaga, kes sai teises poolfinaalis 1:0 jagu Colombiast. Kohtumise ainsa värava lõi 72. minutil Mateo Silvetti.

