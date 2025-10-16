X!

Markus Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

Tennis
Markus Mölder.
Markus Mölder. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Markus Mölder langes Monastiri M25 turniiril avaringis välja, kui kaotas Anton Sheppile (Uus-Meremaa) 3:6, 6:7.

Esimese seti otsustas üks servimurre, mille tegi kaheksandas geimis Shepp. Uusmeremaalane läks ka teises setis kaks korda murdega ette, aga Mölder viigistas ja teisel korral siis, kui selg oli vastu seina ehk seisul 4:5, vahendab tennisnet.ee. Kiire lõppmäng kulges kummaliselt, sest seisuni 2:3 võideti punkte ainult tõrjel. Siis teenis aga Shepp oma servil mõlemad punktid, juhtis 5:2 ja võitis 7:3.

Paarismängus Mölder ei osale, seega on tema jaoks turniir läbi.

Toimetaja: Maarja Värv

