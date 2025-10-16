Markus Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

Esimese seti otsustas üks servimurre, mille tegi kaheksandas geimis Shepp. Uusmeremaalane läks ka teises setis kaks korda murdega ette, aga Mölder viigistas ja teisel korral siis, kui selg oli vastu seina ehk seisul 4:5, vahendab tennisnet.ee. Kiire lõppmäng kulges kummaliselt, sest seisuni 2:3 võideti punkte ainult tõrjel. Siis teenis aga Shepp oma servil mõlemad punktid, juhtis 5:2 ja võitis 7:3.

Paarismängus Mölder ei osale, seega on tema jaoks turniir läbi.