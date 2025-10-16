Hein võib Bundesligas taas võimaluse saada

Bremeni Werderis palliv Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein võib Bundesligas taas platsile pääseda, sest vigastuse seljatanud konkurendi Mio Backhausi tervislik seisund on veel jälgimise all.

Heina koduklubi tegevusi kajastavas portaalis DeichStube kirjutati, et eestlase suurim konkurent Backhaus on õlavigastuse välja ravinud ja treenib taas täistuuridel. Siiski mainitakse, et Werderi väravavahtide treener Christian Vander jälgib tähelepanelikult, kas 21-aastase Backhausi mängitamine võiks talle tervise seisukohast riski kujutada, vahendab Soccernet.ee.

Saksamaa väljaandele Bild rääkis Werderi spordidirektor Pieter Niemeyer, et Backhausi sekkumine järgmises kohtumises sõltub koormustestist. "Pärast seda näeme, kui valmis ta on. See pole veel kindel, kas ta saab laupäeval mängida," ütles ta.

Werderi loots Horst Steffen rõhutas hiljuti taas, et just Backhaus on see, kellele kuuluvad kuue vooru järel 12. tabelireal paikneva rohevalgete esikindad.

