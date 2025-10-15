Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

Eesti korvpallurid Sander Raieste ja Kasper Suurorg tegid FIBA Euroopa karikasarjas oma koduklubide eest töö ära, aga Eesti koondise peatreeneri juhendatav Varssavi Legia sai Meistrite liigas napi kaotuse.

Raieste ja Murcia alustasid kaks järjestikust Bulgaaria meistritiitlit võitnud Rilski Sportisti vastu mängu 15:0 spurdiga, kuid Bulgaaria klubi suutis poolajaks vahe ühele punktile lihvida ning kolmandal veerandil ise juhtima minna. Murcial oli aga vastus võtta ning kolm minutit enne kolmanda veerandi lõppu taas juhtima läinud Murcia enam edu ei loovutanud, vormistades lõpusireeni kõlades 77:63 (19:9, 10:19, 21:21, 27:14) võidu.

Raieste oli platsil 23 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/3), seitse lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike.

Kasper Suuroru ja Sopoti Trefli võit oli kindlam, kui Poola klubi jooksis aserite Neftcist üle tulemusega 92:63 (27:14, 20:20, 21:13, 24:16). Suurorg veetis platsil 23 minutit, mille jooksul kogus 12 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), kaks lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

Janari Jõesaare koduklubi Bosna pidi aga Lublini Stardi 90:80 (17:17, 21:13, 23:18, 29:22) paremust tunnistama. Põlvevigastusega heitlev Jõesaar oli küll koosseisus, aga platsile ei pääsenud.

Varssavi Legia kohtus Meistrite liiga teises voorus Kreeka klubi Patrase Promitheasega ning suutis teisel veerandil 11:0 spurdiga üheksaga juhtima. Eduseis aga kaua ei püsinud ning poolajapausiks oli Legia vaid punktiga peal. Kolmas veerand möödus punkt-punktis heitluses, aga kolmanda veerandi lõpus juhtima asunud Promitheas otsustaval veerandil enam edu käest ei mänginud ja külalised teenisid pingelise 68:64 (16:17, 16:16, 18:16, 18:15) võidu.

Eesti koondise keskmängija Matthias Tassi panus jäi kaotuses kahvatuks: tsenter kogus 12 minutiga vaid ühe lauapalli ja ühe resultatiivse söödu ning tema +/- näitaja oli -11.