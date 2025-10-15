X!

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Elena Malõgina langes küll Birminghamis toimuval ITF-i W35 turniiril üksikmängus konkurentsist avaringis, aga paarismängus pääses ta paarilise Adrienn Nagyga poolfinaali.

Malõgina ja ungarlanna võitsid avasetis esimesed kaks geimi ning enam vastastel viigistada ei lubanudki, teenides 6:3 võidu. Teises setis said aga britid Ruby Cooling ja Allegra Korpanec Davies oma mängu käima ning läksid varakult kahe geimiga juhtima. Malõgina ja Nagy jõudsid veel 4:4 viigini, aga britid võitsid siis järgmised kaks geimi ning viisid matši kiiresse lõppmängu.

Lõppmängus asusid Malõgina ja Nagy juhtima 2:0 ning siis 4:1. Britid jõudsid siis veelkord kahe geimi kaugusele, aga Malõgina ja Nagy võitsid järgmised neli punkti ning vormistasid seejärel esimese matšpalliga 6:3, 4:6, 10:3 võidu.

Malõgina ja Nagy ei löönud ühtki ässa ja tegid ühe topeltvea, Cooling ja Davies virutasid neli ässa, aga andsid topeltveaga ära kolm punkti. Eesti-Ungari paar teenis esimeselt servilt punkti 67,2-protsendiliselt (Cooling - Davies 63,5%) ning teiselt servilt realiseeriti 94,7-protsendiliselt (Cooling - Davies 87%).

Malõgina ja Nagy kohtuvad poolfinaalis kas esimese asetuse saanud Alicia Dudeney ja Katarina Kuzmovaga või Charlotte Clarke'i ja Megan Daviesega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

