Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

Norra – Eesti MM-valikmäng toimub neljapäeval, 13. novembril Eesti aja järgi kell 19.00 Oslos Ullevaal staadionil. Aasta viimane mäng ootab Eestit ees viis päeva hiljem, 18. novembril, kui võõrsil mängitakse Küprosega sõpruskohtumine.

Piletimüük kestab kuni 11. novembrini või kuni kohtade täitumiseni.

Eesti koondise viimase MM-valikmängu pileteid saab soetada Biletti keskkonnas. Kõigepealt tuleb veebilehel registreerida kasutajakonto, sisestada piletiomaniku andmed ning valida endale meelepärane istekoht. Ühe pileti hind on 34 eurot. Pääsmed saadetakse pärast makse laekumist sisestatud e-postile.

