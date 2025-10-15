X!

Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 13. novembril võõrsil MM-valikmängus Norraga.

Eesti koondise viimase MM-valikmängu pileteid saab soetada Biletti keskkonnas. Kõigepealt tuleb veebilehel registreerida kasutajakonto, sisestada piletiomaniku andmed ning valida endale meelepärane istekoht. Ühe pileti hind on 34 eurot. Pääsmed saadetakse pärast makse laekumist sisestatud e-postile. 

Piletimüük kestab kuni 11. novembrini või kuni kohtade täitumiseni.

Norra – Eesti MM-valikmäng toimub neljapäeval, 13. novembril Eesti aja järgi kell 19.00 Oslos Ullevaal staadionil. Aasta viimane mäng ootab Eestit ees viis päeva hiljem, 18. novembril, kui võõrsil mängitakse Küprosega sõpruskohtumine.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

