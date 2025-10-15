X!

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) teatas, et on peatanud Briti korvpalliliidu õigused kuniks kohaliku kõrgliiga rahastuse ning juhatusega seotud küsimused lahendatud saavad.

FIBA lõi augustis töörühma, mis asus uurima Briti korvpalliliitu. Selle ajendiks oli tehing, millega anti Briti kõrgliiga juhtimisõigus järgmiseks 15 aastaks GBB League Ltd nimelisele konsortsiumile.

Eelmisel aastal varises kokku senine kõrgliiga British Basketball League ning selle asemel loodi Super League Basketball, kuid liigas osalevad üheksa tiimi keeldusid uue liigaga liitumast ning väitsid, et korvpalliliidu hange uue korraldaja leidmiseks oli ebaseaduslik ja tiimide suhtes ebaõiglane. Ühtlasi kaebasid üheksa klubi korvpalliliidu kohtusse.

FIBA otsustas töörühma uurimise tulemustele toetudes peatada ajutiselt Briti korvpalliliidu volitused, keelates ühtlasi igasugustes rahvusvahelistes võistlustes osalemise. Töörühm üritab koostöös Briti korvpalli osapoolte ja valitsusega koostada raamistiku, mille järgi saaks Briti korvpalliliit kohalikku kõrgliigat juhtida. "Nende meetmete eesmärk on taastada Suurbritannia meeste korvpalli terviklikkus ning edendada jätkusuutlikku juhtimist," kirjutas FIBA pressiteates.

Enne EM-finaalturniiri ka Eesti koondisega kontrollmängu pidanud Suurbritannia peaks novembris pidama kaks MM-kvalifikatsioonimängu: 27. novembril kodus Leeduga ning kolm päeva hiljem võõrsil Islandiga.

EM-finaalturniiril alistas Suurbritannia B-grupis Montenegro, aga kaotas ülejäänud viis mängu. Naiste EM-il tuli leppida kolme kaotusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

korvpalliuudised

21:07

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu

20:23

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud

18:41

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

16:56

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

15:49

Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

15:21

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

videod

sport.err.ee uudised

21:07

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu

20:23

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud

19:46

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

19:18

Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

18:41

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

18:03

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

17:29

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

16:56

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

16:23

Joala jätkab rahvusvahelise veemoto liidu juhatuses

15:49

Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

15:21

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

14:47

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

loetumad

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo