FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) teatas, et on peatanud Briti korvpalliliidu õigused kuniks kohaliku kõrgliiga rahastuse ning juhatusega seotud küsimused lahendatud saavad.

FIBA lõi augustis töörühma, mis asus uurima Briti korvpalliliitu. Selle ajendiks oli tehing, millega anti Briti kõrgliiga juhtimisõigus järgmiseks 15 aastaks GBB League Ltd nimelisele konsortsiumile.

Eelmisel aastal varises kokku senine kõrgliiga British Basketball League ning selle asemel loodi Super League Basketball, kuid liigas osalevad üheksa tiimi keeldusid uue liigaga liitumast ning väitsid, et korvpalliliidu hange uue korraldaja leidmiseks oli ebaseaduslik ja tiimide suhtes ebaõiglane. Ühtlasi kaebasid üheksa klubi korvpalliliidu kohtusse.

FIBA otsustas töörühma uurimise tulemustele toetudes peatada ajutiselt Briti korvpalliliidu volitused, keelates ühtlasi igasugustes rahvusvahelistes võistlustes osalemise. Töörühm üritab koostöös Briti korvpalli osapoolte ja valitsusega koostada raamistiku, mille järgi saaks Briti korvpalliliit kohalikku kõrgliigat juhtida. "Nende meetmete eesmärk on taastada Suurbritannia meeste korvpalli terviklikkus ning edendada jätkusuutlikku juhtimist," kirjutas FIBA pressiteates.

Enne EM-finaalturniiri ka Eesti koondisega kontrollmängu pidanud Suurbritannia peaks novembris pidama kaks MM-kvalifikatsioonimängu: 27. novembril kodus Leeduga ning kolm päeva hiljem võõrsil Islandiga.

EM-finaalturniiril alistas Suurbritannia B-grupis Montenegro, aga kaotas ülejäänud viis mängu. Naiste EM-il tuli leppida kolme kaotusega.