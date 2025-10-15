Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valiksarjas suurepäraselt mänginud Fääri saared teenisid sel nädalal suure võidu, kui alistasid Tšehhi koondise 2:1. Tšehhid otsustasid pärast seda kaotust loobuda peatreener Ivan Hašeki teenetest.

Fääri saared alistasid eelmisel nädalal Montenegro lausa 4:0 ning jätkasid oma head seeriat ka Tšehhi vastu, kui vormistasid 81. minutil kodupubliku ees 2:1 võidu.

Tšehhi jalgpalliliit otsustas pärast häbistavat kaotust koondises suuri muudatusi teha ning alates eelmise aasta algusest koondist juhendanud Ivan Hašeki teenetest loobuda. "Kohtusime treener Hašekiga ning otsustasime seejärel ükshäälse hääletusega lõpetada koostöö nii Ivan Hašeki kui [abitreener] Jaroslav Veselyga," ütles Tšehhi jalgpalliliidu president David Trunda.

Uue peatreeneri otsingut veab koondiselegend Pavel Nedved, kuid tšehhid eelistaksid palgata välismaalase. "[Nedved] koostab pikema nimekirja väliskandidaatidest. Tahaksime leida lahenduse, mis oleks paigas kuni aastani 2030," ütles Trunda.

Lisaks peab jalgpalliliit leidma ajutise peatreeneri, kes lõpetaks novembris MM-valiksarja. Uue peatreeneriga tahetakse leping sõlmida järgmisel aastal ja Trunda sõnul võib see juhtuda ka pärast hooaja lõppu, suvel. "Samas võime kellegi ka jaanuaris leida. Kui seda ei juhtu, siis saame äkki abi mõnelt Tšehhi treenerilt, kes töötab klubi juures," ütles jalgpalliliidu president.

Valiksarja L-grupis on esikohal Horvaatia, kes on kogunud kuue mänguga 16 punkti. Tšehhi on ühe enama mänguga saanud 13 punkti, Fääri saared jäävad punkti kaugusele. Tšehhidel on aga mängugraafikuga vedanud, sest viimases voorus võõrustatakse Gibraltarit, samas Fääri saared peavad mängima võõrsil just Horvaatiaga.