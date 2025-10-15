Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

"Kogu meie organisatsioon hindab kõrgelt treener Kiddi liidriomadusi ning positiivset energiat. Ta esindab kõike, mida liidris näha soovime ning mul on hea meel tõdeda, et ta jätkab siin veel mitmeid aastaid. Oleme kindlad, et ta juhib meie meeskonda põhimõttekindlal viisil ning jätkame oma eesmärgi - Dallasesse meistritiitlite toomise - jahtimist," kirjutas Mavericksi juht Patrick Dumont.

Nelja hooaja jooksul on Mavericks Kiddi käe all võitnud 179 ja kaotanud 149 mängu, mullu jõuti NBA finaali ning 2022. aastal läänekonverentsi finaali. Kiddist oli suvel huvitatud New York Knicks, aga Dallas ei andnud neile luba 2011. aasta NBA meistriga rääkida ning seejärel palkas Knicks kahekordse NBA aasta treeneri Mike Browni.

"Olen Patrickule ja [peamänedžerile] Nico Harrisonile nende usalduse eest tänulik. Meil on väga hea grupp mängijaid, kes armastavad korvpalli, on talendikad ning treenitavad. Minu jaoks on eriline, et saan karjääri jätkata meeskonnas, kes mind draft'is valis ning kus ma võitsin mängijana tiitli," lisas Kidd ise. Uue lepingu pikkust ei avaldatud.