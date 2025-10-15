Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

Teisipäeval peeti Aadu Luukase nime kandvate Eesti võrkpallikarikavõistluste 1/16-finaali kordusmäng paaris Audentes/Solarstone ja BMF/Rakvere VK ning kokkuvõttes pääses edasi Audentese noormeeste võistkond.

Kuigi teisipäevase kohtumise võitis 3:2 (19:25, 17:25, 25:22, 25:16, 15:12) esiliigas mängiv BMF/Rakvere, siis pääses tänu avamängus saadud 3:0 võidule veerandfinaali Audentes/Solarstone, sest neil on mängude kokkuvõttes 4 ja Rakverel 2 punkti, vahendab volley.ee.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on võit ja kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Kolmapäeval oli Rakvere meeskonna edukaim 26 punkti (+13) toonud ning 8 serviässa löönud Ralf Aros, 20 punkti (+7) lisas Ivory Õuekallas ja 13 (+2) Tambet Talv. Rakvere vastuvõtt oli 51% ja rünnak 44%, blokist teeniti koguni 19 punkti (eksiti 13 pallingul).

Audentes/Solarstone´i resultatiivseimaks tõusis 14 punktiga (+9) Mart Vahter, kelle arvele jäi koguni 10 serviässa. Võrdselt 9 punktiga panustasid Jesper Neuhaus (+2), Aleks Antsi (+3) ning Mark Norman Soome (+5). Audentese vastuvõtt oli 46%, rünnak 39%, blokist saadi 17 punkti (Antsi pani 6 blokki) ja servil löödi 15 ässa. Eksiti 16 servil.

Veerandfinaalis läheb Audentes vastamisi Pärnu Võrkpalliklubiga.

1/16-finaalide paarid:

Advokaadibüroo Premium/Rae vald vs Tallinna Ülikool 0:1

Structura/Tartu vald vs Eesti Maaülikool/Embach

Audentes/Solarstone vs BMF/Rakvere Võrkpalliklubi 1:1, punktid 4:2