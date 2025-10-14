X!

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli Meistrite liigas teenis Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut teise järjestikuse võidu. Artur Konontšuk ja Bursaspor pidid taas kaotusega leppima.

Joventut alistas C-alagrupi teises mängus Drelli ja Ricky Rubio eestvedamisel Holoni Hapoeli 81:65 (24:19, 16:14, 22:22, 19:10).

Drell viskas 18 minuti jooksul 14 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2) ja võttis kuus lauapalli. Rubio tabas viskeid kehvema tabavusprotsendiga, kuid tõi samuti 14 punkti ja jagas ka kolm tulemuslikku söötu.

Konontšuki tööandja Bursaspor mängis kodusaalis Cholet'ga ning kaotas 72:84 (23:20, 14:18, 17:22, 18:24).

Eestlane sai Türgi klubi mängijatest kõige rohkem mänguaega ehk veidi üle 27 minuti, kuid viskekäsi oli seekord külm. Ta tabas 14 väljakult teele saadetud viskest vaid kolm, lõpetades seitsme punkti (kahesed 2/8, kolmesed 1/6) ja kahe lauapalliga.

Joventut (2-0) ja Bursaspor (0-2) lähevad omavahel vastamisi järgmise nädala kolmapäeval, võõrustaja rollis on Joventut.

Teised tulemused:

VEF - Levice 73:92
Nymburk - Chalon 95:97 (la.)
Wurzburg - Igokea 70:68
AS KArditsas - Unicaja 55:72
Trapani - Tofas 89:91

Toimetaja: Henrik Laever

