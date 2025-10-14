X!

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

Suusatamine
Flora Dolci.
Flora Dolci. Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Suusatamine

Prantsusmaa murdmaasuusataja Flora Dolci sai paraplaaniga lennates tõsiselt vigastada ning peab kogu eesoleva hooaja vahele jätma.

Dolci tähistas eelmisel neljapäeval oma 26. sünnipäeva paraplaani lennuga, kuid kukkus maandumisel nii tõsiselt, et ta toimetati järgmisel hommikul Grenoble'i haiglasse, kus tal tuvastati murd nii lülisambas kui ka vasaku jala hüppeliigeses.

Prantsusmaa suusaliidu teatel ootab teda ees vähemalt poole aasta pikkune taastumisperiood ehk Dolci jääb eemale veebruarikuus toimuvatest Milano Cortina taliolümpiamängudest.

"Oli risk, et ta saab püsivaid närvikahjustusi, kuid õnneks nii ei läinud. Flora tunneb end praeguseks hästi ja kõnnib iseseisvalt," selgitas koondise arst Thibault Barbe L'Equipe'ile.

Koondise treeneri Alexandre Pouye sõnul käib Dolci aeg-ajalt paraplaaniga lendamas, et pingetest vabaneda. "Kahjuks jäi see lend talle tõenäoliselt selle aasta viimaseks. Ühest küljest on kergendus, sest Flora pääses kõige hullemast. Teisalt on kahju, sest ta tegi olümpiamängude nimel kõvasti tööd ja tal olid suured lootused."

26-aastane Dolci on Prantsusmaa koondise üks kogenumaid sportlasi. MK-sarjas on ta korduvalt jõudnud esikümnesse ja tänavu märtsis saavutas ta Trondheimi MM-il 50 km vabatehnikasõidus üheksanda koha.

MK-sarja uus hooaeg algab 28. novembril Soomes Rukal.

Toimetaja: Henrik Laever

