RALLIBLOGI | Kuidas rallimehed Tšehhi katse teise läbimisega toime tulevad?

Kesk-Euroopa ralli üldseis pärast viiendat kiiruskatset: 1. Ogier 38.10,5; 2. Rovanperä +3,9; 3. Tänak +22,7; 4. Evans +24,1; 5. Katsuta +26,8; 6. Fourmaux +29,7; 7. Pajari +37,0; 8. Neuville +1.25,6.

Kesk-Euroopa ralli esimese täispika võistluspäeva algus oli oodatult kiire ning vahed väga suureks ei paisunud, kuid Tšehhis toimunud Col de Jani katse, mida Adrien Fourmaux (Hyundai) kutsus ralli murdepunktiks, kujuneski täpselt selleks.

Üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) oli kitsastel ja mudastel metsateedel suurepärane, hulljulge Kalle Rovanperä (Toyota) jäi temast vaid 3,3 sekundi kaugusele. Teised mehed jäid aga kaugele ning Elfyn Evans (Toyota) kaotas soomlasele juba 9,6 sekundiga ning neljandaks jäänud Ott Tänak (Hyundai) kaotas Rovanperäle 14,5 sekundiga.

"Usun, et eesmistel meestel oli ka libe. Juba enne teadsime, et teele on muda toodud. Jäime tempos lihtsalt maha, Toyotad hävitasid meid sel katsel," ütles Tänak. "See oli ralli kõige keerulisem katse, teepinnas ja pidamine muutusid pidevalt ning auto peab ideaalselt töötama."

Ilma suuremate probleemideta, aga siiski suure ajakaotusega, jõudsid finišisse veel Takamoto Katsuta (Toyota; +18,7), Adrien Fourmaux (Hyundai; +26,5) ja Sami Pajari (Toyota; +30,6), aga Thierry Neuville (Hyundai) kaotas hüppel maandudes tagarehvi ning vigastas auto vedrustust. Samas kohas oli moment ka Gregoire Munsteril (M-Sport), kelle auto sai suuremaid kahjustusi ning luksemburglane pidi katkestama.

Ogier jätkab esikohal, aga vahe Rovanperäga on kõigest 3,9 sekundit. Esikolmikusse mahub veel Tänak (+22,7), aga vahe Rovanperäga on 18,8 sekundit. See-eest läheb kolmanda koha heitlus pingeliseks, sest Tänak, Evans, Katsuta ja Fourmaux mahuvad seitsme sekundi sisse ning Col de Janis võib kõike juhtuda.

Damp, muddy and full of surprises; SS5 at the Central European Rally was not our stage.

Neljapäev:

Kesk-Euroopa ralli esimesed kaks kiiruskatset kuulusid suuresti Toyota autodele, kui avakatsel teenis veenva võidu MM-sarja üldliider Sebastien Ogier ning teisel katsel paistis vanameister sõitvat teise järjestikuse võidu suunas, aga tiimikaaslane Kalle Rovanperä röövis siiski 0,1 sekundiga tema eest katsevõidu.

Ogier läheb teisele päevale vastu 1,6-sekundilise eduga Rovanperä ees, kolmandal kohal on Adrien Fourmaux (Hyundai), kes oli avakatsel Rovanperäga võrdne, aga kaotas teisel katsel soomlasele 2,3 sekundit.

Mullu rallivõidu pälvinud Ott Tänak lõpetas esimese katse kaheksanda kohaga, aga tegi katse teisel läbimisel vigade paranduse ning sai kolmanda koha. Ta kerkis teise katsega mööda tiimikaaslasest Thierry Neuville'ist, kes kaotab eestlasele vaid 0,2 sekundiga.

Hilistel õhtutundidel teatati veel, et päeva lõpuks kuuenda aja sõitnud Elfyn Evansile (Toyota) määrati lõikamise eest viiesekundiline ajatrahv, mis kergitas Tänaku kuuendaks. Liidrist jääb ta 6,1 sekundi kaugusele.

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja pidid plaani järgi Kesk-Euroopas rajale minema Monte Carlo ralli seadistusega, aga testimisel ilmnesid mõned tehnilised probleemid, mistõttu tuli garaažist välja tuua hoopis mullune võistlusauto. "Esimesel katsel ei töötanud see nii nagu vaja oli, teiseks katseks tegime mõned parandused," ütles eestlane päeva lõpus. "Me polnud selle autoga mõnda aega sõitnud ja pidime esmalt meenutama, kuidas see enda jaoks tööle saada. Peame veel asju parandama, aga teisel katsel töötas auto juba paremini. Enesekindluse saavutamine on väga oluline."

Tänakul on vaja Kesk-Euroopas suurt tulemust, et tänavuses tiitliheitluses püsida. "Me keskendume rohkem rallile kui tiitliheitlusele. Meil ei ole selle üle mingit kontrolli," sõnas ta.

Eestlane jääb esikolmikust 2,2 sekundi kaugusele ning neljandat kohta jagavad Sami Pajari ja Takamoto Katsuta (+5,6) jäävad Tänakust vaid poole sekundi kaugusele.

Ott Tänak - Martin Järveoja Kesk-Euroopa rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Eelvaade:

Kesk-Euroopa ehk Saksamaa, Austria ja Tšehhi ralli on MM-sarja kalendris olnud viimasel kahel aastal ning mõlemad võidud on läinud Hyundai võistkonna leeri: kaks aastat tagasi võidutses Thierry Neuville ning mullu Tänak. Kumbki mees ei ole jäänud ühtlasi pjedestaalikohata, kui tiimikaaslane on võitnud, on teine mees seisnud kolmandal astmel.

Tänavune mõõduvõtt on aga Hyundaide ja eriti Tänaku jaoks väga oluline, sest eestlane on MM-sarja üldarvestuses langenud 181 punktiga neljandale reale ning esikohast jääb ta juba 43 punkti kaugusele. "Oleme veel tiitliheitluses sees, aga tipptulemuse saavutamine on kohustuslik," ütles Tänak. "Teame mida oodata. See on ralli, kus väga palju sõltub ilmastikuoludest. Sõidustiil on võti, sest pidamine muutub pidevalt. Eriti, kui peaks sadama."

Hyundai võistkond otsustas minna täispanga peale ning Tänak ei too hooaja viimasel kolmel rallil enam võistkonnale punkte. Selle manöövri abil sai tiim vahetada Tänaku autol mootorit ilma ajatrahvita. Ühtlasi lähevad Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja teele Monte Carlo ralli seadistusega.

Tänavuses tiitliheitluses on sisuliselt veel sees neli sõitjat, lisaks Tänakule kolm Toyota meest. Kalle Rovanperä on kogunud 203 punkti ja ka temalgi on vaja vahet korralikult lihvida, sest tiimikaaslased Sebastien Ogier (224 p) ning Elfyn Evans (222 p) on vahe sisse sõitnud.

Ogier on näidanud sel hooajal suurepärast vormi ning jätnud vahele kolm rallit. Üheksanda MM-tiitli poole sõitev prantslane on osalenud tänavu kaheksal rallil ja ta pole pjedestaalilt maha jäänud - viis võitu, kaks teist kohta ning kolmas koht.

"Väga hea tunne on jälle MM-tiitli nimel võidelda, aga vahed väikesed ja teame, et viimased rallid tulevad päris. Tean, et kõik annavad endast parima ja tean, et meie konkurendid on asfaldil tugevad. Tuleb väga põnev võitlus!" sõnas Ogier. "Kesk-Euroopas on tore sõita, olen kodule lähedal ja mul on raja ääres palju toetajaid."

Sebastien Ogier Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing

Lisaks põnevale tiitliheitlusele sõitjate arvestuses on Toyotal Kesk-Euroopa rallil võimalus kindlustada tootjate tiitel. Toyota on kogunud sel hooajal 572 punkti ning Hyundai (447 p) jääb juba 125 punkti kaugusele. Kui Toyota lahkub Kesk-Euroopast enam kui 120-punktilise eduga, kindlustavad nad viiendat aastat järjest tootjate MM-tiitli.

Kesk-Euroopa rallile registreerus kümme Rally1 autot, lisaks Tänakule ja Neuville'ile esindab Hyundait veel Adrien Fourmaux, Toyota paneb lisaks Ogier'le, Evansile ja Rovanperäle välja veel Takamoto Katsuta ja Sami Pajari, M-Spordi eest asuvad teele Gregoire Munster ja Josh McErlean.

Peale Tänaku ei võistle Kesk-Euroopas ühtki teist eestlast.

Rallikeskus asub Lõuna-Saksamaal, Austria piiri ääres Passau linnas. Neljapäeval läbitavad kiiruskatsed asuvad Baierimaal, aga reedel toimuvad katsed kõigis kolmes riigis. Laupäeval sõidetakse kaks katset Saksamaal ning neli katset Austrias, pühapäeval ületab Beyond Bordersi katse ka Saksamaa ja Austria piiri. Mühltali katse, mis on ralli 16. ja ühtlasi ka punktikatse, on suisa 26,52 kilomeetri pikkune.

Kesk-Euroopa ralli ajakava:

Neljapäev

9.01 - Testikatse (4,57 km)

15.30 - SS1 Golf und Therme 1 (12,83 km) Ogier

19.05 - SS2 Golf und Therme 2 (12,83 km) Rovanperä

Reede

9.30 - SS3 Granit und Wald 1 (10,86 km) Neuville

10.20 - SS4 Böhmerwald 1 (15,27 km) Rovanperä

12.25 - SS5 Col de Jan 1 (23,37 km) Ogier

15.45 - SS6 Col de Jan 2 (23,37 km)

18.20 - SS7 Böhmerwald 2 (15,27 km)

19.15 - SS8 Granit und Wald 2 (10,86 km)

Laupäev

9.15 - SS9 Made in FRG 1 (14,30 km)

11.35 - SS10 Keply 1 (21,95 km)

12.35 - SS111 Klatovy 1 (15,57 km)

15.05 - SS12 Keply 2 (21,95 km)

16.05 - SS13 Klatovy 2 (15,57 km)

19.25 - SS14 Made in FRG 2 (14,30 km)

Pühapäev

9.25 - SS15 Beyond Borders 1 (12,37 km)

11.05 - SS16 Mühltal 1 (26,52 km)

12.10 - SS17 Beyond Borders 2 (12,37 km)

14.15 - SS18 Mühltal 2 (26,52 km)

MM-sarja sõitjate üldseis:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 224 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 222

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 203

4. Ott Tänak (Hyundai) 181

5. Thierry Neuville (Hyundai) 166

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 94

7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 86

8. Sami Pajari (Toyota) 70

9. Oliver Solberg (Toyota) 60

10. Gregoire Munster (M-Sport) 25

Seis võistkondlikus arvestuses:

1. Toyota 572

2. Hyundai 447

3. M-Sport 157