Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

Eesti naiste malekoondis EM-il.
Eesti naiste malekoondis EM-il. Autor/allikas: Team Estonia Malekoondis/Facebook
Batumis lõppenud male Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel tuli naiste võistlusklassis Euroopa meistriks Poola. Eesti saavutas 13. koha, esimesel laual oli Mai Narva turniiri edukaim maletaja.

26. asetusega Eesti kohtus teisipäeval viimases voorus 24. asetatud Gruusia kolmanda naiskonnaga.

Narva, Margareth Olde ja Sofia Blokhin viisid Eesti 3:0 juhtima. Viimases matšis pidi mustadega mänginud Monika Tsiganova tunnistama vastase paremust.

Eesti teenis turniiri jooksul kolm võitu, neli viiki ja kaks kaotust. Kümne kogutud punktiga saavutati kokkuvõttes 13. koht.

Kuldmedali sai kaela Poola naiskond koosseisus Alina Kashlinskaya, Aleksandra Maltsevskaya, Oliwia Kiolbasa ja Klaudia Kulon. Poolatarid võitsid üheksast matšist koguni kaheksa, ainus kaotus võeti vastu seitsmendas voorus Ukrainalt.

Hõbemedalile tuli Ukraina ja pronksi pälvis Saksamaa. Eesti lähinaabritest sai Leedu 27., Soome 30. ja Rootsi 35. koha. Kokku oli võistlustules 36 naiskonda.

Avatud klassis tuli esikohale Ukraina (Ruslan Ponomariov, Andrei Volokitin, Anton Korobov, Igor Kovalenko, Ihor Samunenkov), teise koha sai Aserbaidžaan ja viimasena pääses pjedestaalile Serbia.

Toimetaja: Henrik Laever

