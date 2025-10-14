X!

Jaapani jalgpallikoondis alistas esmakordselt Brasiilia

Jalgpall
Jaapani koondislased väravat tähistamas.
Jaapani koondislased väravat tähistamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Jaapani jalgpallikoondis tegi teisipäeval Tokyos kodurahvale suure kingituse, kui sõprusmängus viiekordse maailmameistri Brasiilia vastu tuldi välja kaheväravalisest kaotusseisust ja teeniti ajalooline 3:2 võit.

Brasiilia kontrollis avapoolaega täielikult ning asus Paulo Henrique ja Gabriel Martinelli väravatest 32. minutiks 2:0 juhtima.

Teist poolaega dikteerisid aga hommikumaa mehed ja vaid seitse minutit pärast mängu jätku vähendas Takumi Minamino kaotusseisu ühele väravale. Keito Nakamura viigistas seisu 62. minutil ja kümme minutit hiljem lõi jaapanlaste võiduvärava Ayase Ueda.

Brasiilia oli enne tänast võitnud 13 omavahelisest kohtumisest 11, ülejäänud kaks mängu olid lõppenud viigiga.

"See oli meie poolt täielik ärakukkumine," tunnistas Brasiilia kapten Casemiro kohtumise järel. "Sellisel tasemel ei tohi magama jääda. Täiesti vastuvõetamatu tulemus, peame sellest õppima, sest MM-finaalturniir ei ole enam kaugel."

Brasiilia peatreener Carlo Ancelotti lisas: "Ei, kõik ei ole korras. Kui meeskond kaotab, siis on loomulik, et oleme pettunud. Nii mina kui ka mängijad."

Ancelotti sõnul oli mäng Brasiilia kontrolli all kuni keskkaitsja Fabricio Bruno eksimuseni, kelle valesöödust sündis Jaapani avavärav. "Pärast seda lagunesime vaimselt. Teine poolaeg ei olnud tervikuna halb, kuid see eksimus mõjus minu mängijatele rängalt."

Brasiilia läheb järgmises koondiseaknas, mis leiab aset novembris, sõprusmängudes vastamisi Senegali ja Tuneesiaga. Jaapan kohtub novembris Boliiviaga.

Brasiilia ja Jaapan on mõlemad juba taganud endale koha 2026. aasta MM-finaalturniirile.

Toimetaja: Henrik Laever

