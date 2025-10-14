Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

Jäähokiliigas NHL said läinud ööl esimest korda kaotusekibedust tunda idakonverentsi liidrid Boston Bruins ja Florida Panthers.

Tiitlikaitsja Panthers alustas uut hooaega kolme järjestikuse võiduga, kuid kaotas esmaspäeval võõral jääl Philadelphia Flyersile 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Viimasel perioodil vormistasid võõrustajale võidu Sean Couturieri, Bobby Brinki ja Christian Dvoraki väravad.

Bruinsi võiduseeria katkes samuti neljandas mängus, kui kodujääl oldi sunnitud tunnistama Tampa Bay Lightningu 4:3 (2:0, 2:3, 0:0) paremust. Anthony Cirelli viskas Lightningu kasuks kaks väravat ning Gage Goncalves ja Jake Guentzel panustasid võitu kahe resultatiivse sööduga.

Läänekonverentsis jätkab liidrikohal Colorado Avalanche, kes sai võõrsil 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) jagu Buffalo Sabresist. Nathan MacKinnon arvele kogunes kaks väravat ning Cale Makar toetas teda ühe värava ja ühe väravasööduga.

Minnesota Wild asus Los Angeles Kingsi vastu avakolmandikul 3:0 juhtima, ent lubas viimasel perioodil visata endale kolm väravat. Lisaajal võiduväravat ei sündinud ja seega selgus võitja karistusvisetega, kus kerkis Wildi kangelaseks austerlane Marco Rossi.

Teised tulemused:

Chicago Blackhawks - Utah Mammoth 3:1

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 2:5

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 2:3

New York Islanders - Winnipeg Jets 2:5

Ottawa Senators - Nashville Predators 1:4