Lajal kaotas tasavägises matšis maailma 63. reketile

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 149.) kaotas Stockholmis toimuva ATP 250 taseme turniiri põhitabeli esimeses ringis argentiinlasele Tomas Martin Etcheverryle (ATP 63.) 6:7 (5), 7:6 (5), 3:6.

Esimese seti alguses haaras initsiatiivi Lajal, kes asus murde järel 3:0 juhtima, kuid Etcheverry murdis vastu viiendas geimis ja võrdsustas seisu. Võitja selgus tie-break'is, kus argentiinlane läks kiirelt eest ära, juhtides 3:1 ja 5:2 ning teenis lõpuks 7:5 võidu.

Teine sett kulges sarnase stsenaariumi järgi, kuid sel korral jäi tie-break'is peale Lajal. Eestlane haaras 6:3 edu, misjärel loovutas vastasele kaks settpalli, ent võitis järgmise punkti ja koos sellega ka kiire lõppmängu 7:5.

Otsustavas kolmandas setis pääses Lajal ette 3:0, kuid enamaks võimeline ei olnud. Etcheverry võitis kuus geimi järjest ja ühtlasi ka mängu. Kohtumine kestis kaks tundi ja 58 minutit.

Lajal sooritas kohtumise jooksul 31 äralööki ja 43 lihtviga, Etcheverry näitajad olid vastavalt 34 ja 36. Kõikidest mängitud punktidest kuulus Lajalile 101 ja Etcheverryle 103.

Etcheverry läheb teises ringis vastamisi serblase Miomir Kecmanoviciga (ATP 49.), kes lülitas 6:4, 6:1 võiduga konkurentsist välja kuuendana asetatud prantslase Alexandre Mülleri (ATP 43.).

Toimetaja: Henrik Laever

