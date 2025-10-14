Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

Otse põhitabelisse pääsenud Malõgina jäi esimeses ringis 6:7 (10), 4:6 alla britile Mika Stojsavljevicile (WTA 570.).

Eestlanna päästis väga tasavägiselt kulgenud tie-break'is kolm settpalli ja omas ise kahte, kuid vastane võitis seisult 9:10 kolm punkti järjest. Teises setis sooritas Stojsavljevic otsustavaks saanud murde üheksandas geimis ja vormistas seejärel võidu esimesel matšpallil.

Malõgina osaleb Birminghamis ka paarismängus, kus ta võistleb koos ungarlanna Adrienn Nagyga. Esimesest ringist pääsesid nad mänguta edasi, teise ringi vastane selgub teisipäeva õhtul.