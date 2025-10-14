X!

Glinka pääses Olbia Challengeril teise ringi

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 293.) alustas Itaalias Olbias toimuvat Challengeri põhiturniiri hästi, alistades samuti kvalifikatsioonist edasi saanud prantslase Clement Taburi (ATP 269.) kahes setis.

25-aastased mehed vahetasid avasetis prantslase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil Tabur esimest korda murdis. Glinka vastas aga samaga ning võitis ka järgmise geimi ja võitja selgus lõppmängus, kus eestlane 7:4 võidu võttis.

Teine sett algas samuti tasavägiselt, aga Glinka murdis seisult 3:2 ning läks siis veel 5:2 juhtima. Tabur võitis veel ühe geimi, aga eestlane realiseeris järgmises matšpalli ning realiseeris tunni ja 55 minutiga 7:6 (4), 6:3 võidu.

Glinka kõmmutas prantslasele üheksa ässa ja ei teinud ühtki topeltviga, Tabur lõi kolm ässa, aga patustas kahe topeltveaga. Glinka realiseerimisprotsent esimeselt servilt oli 70 protsenti (Tabur 68%), teiselt servilt tuli punkt 68-protsendilise eduga (Tabur 56%). Mõlemal mehel oli kolm murdevõimalust: eestlane kasutas ära kaks, prantslane realiseeris ühe.

Glinka kohtub teises ringis kas turniiril esimese asetuse saanud Tšiili tennisisti Alejandro Tabilo (ATP 73.) või itaallase Lorenzo Carboniga (ATP 442.). Tabilo kerkis mullu suvel ATP maailma edetabelis 19. kohale ning mängis ka Pariisi olümpiamängudel paarismängus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

