VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

Esmaspäeva õhtul Cardiffis toimunud MM-valikmäng Walesi ja Belgia vahel pandi teisel poolajal pausile, sest platsile oli sattunud üks priske rott.

Wales läks Cardiffi linnastaadionil enam kui 30 000 pealtvaataja ees varakult juhtima, kuid Kevin De Bruyne viigistas 18. minutil penaltipunktilt ning kuus minutit hiljem läks Belgia Thomas Meunieri tabamusest juhtima.

Teisel poolajal pandi mäng aga mõneks hetkeks pausile, sest platsile oli jooksnud rott. Näriline jäi ühel hetkel Belgia väravavahi Thibaut Courtois' ette seisma ja Madridi Reali mees üritas teda üles korjata, aga rott lidus belglase sõrmede vahelt edasi. Olukorra klaaris lõpuks Walesi ründaja Brennan Johnson, kes saatis närilise väljakult.

Paraku ei kujunenud näriline võõrustajale talismaniks, Belgial õnnestus kohtumine võita 4:2.