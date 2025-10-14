Eesti noorrattur jõudis Rootsis pjedestaalile

Meesjuunioride seas olid kolm paremat taanlane Villads Nyegaard (41.01), rootslane Melvin Palsson Gustafsson (+0.07) ja prantslane Nathan Chemille (+0.10). Niklas Lond lõpetas üheksandal (+1.14) ja päev varem võidutsenud Sebastian Suppi (+1.19) 12. kohal.

Naisjuunioride võistlusel võidutses rootslanna Greta Andersson ajaga 37 minutit ja 40 sekundit. Teise koha sai belglane Melanie Lemmens (+0.46) ja kolmanda Lemloch (+1.29), vahendab ejl.ee .

