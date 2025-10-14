Tammeka kolib hooaja viimased mängud kunstmuruväljakule

Tartu Tammeka jalgpalliklubi teatas teisipäeval, et peab kaks viimast kodumängu Premium liigas Coop staadioni kunstmurul, sest muruväljakud on juba liialt pehmed.

Tammeka võõrustab sel hooajal koduses kõrgliigas veel 25. oktoobril JK Tallinna Kalevit ning 8. novembril Narva JK Transi, need mängud peetakse Coop staadioni kunstmuruväljakul.

Klubi tegevjuhi Kristjan Tiiriku sõnul tingis Eesti Jalgpalli Liidule esitatud taotluse asjaolu, et meeskond treenib igapäevaselt kunstmuruväljakul, sest Tartu muruväljakud on juba liiga niisked ja pehmed. Samuti on kunstmuruväljakutel meeskonna neli eesseisvat võõrsilmatši.

"Kuna kõik mängud ja treeningud toimuvad kunstmuruväljakutel, oli ebamõistlik erandkorras kaheks päevaks muruväljakule naasta ning see poleks võib-olla isegi võimalik, kuna Tamme staadioni muruväljaku seisukord halveneb vihma ja jaheda ilmaga päev-päevalt," ütles Tiirik.

Tammeka ürituste ja koostöösuhete juht Veiko Soo ütles, et tiim üritab Coop staadionit järgmiseks hooajaks veelgi pealtvaatajasõbralikumaks muuta. "Sel sügisel olen uurinud ja eelarvestanud, kuidas saaksime staadioni järgmiseks hooajaks arendada, pidades silmas pealtvaatajate ja sportlaste vajadusi. Üht-teist saame ära teha ka järgnevateks nädalateks," sõnas Soo.

Tammeka on viis vooru enne hooaja lõppu 23 punktiga üheksandal real ning pääseb tõenäoliselt väljalangemisest, sest Tallinna Kalev (14 p) jääb üheksa punkti kaugusele. Samas on Tartul võimalus end veel üleminekumängudest välja mängida, sest FC Kuressaare (25 p) on kahe punkti kaugusel ja Harju JK Laagri (28 p) jääb viie punkti kaugusele.