Taaramäe lõpetas Kyushu velotuuri teisel kohal

Pühapäeval peeti 114,85-kilomeetrine etapp finišiga Minamiaso linnas, mille võitis grupifinišis belglane Dries de Pooter (Intermarche – Wanty; 2:35.47). Talle järgnesid prantslane Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies) ja Eritrea rattur Henok Mulubrhan (XDS Astana Team). Taaramäe ületas lõpujoone 24. positsioonil.

119,25-kilomeetrisel finaaletapil oli parim Mulubhran (2:36.06), jättes selja taha De Pooteri ja Soupe. Taaramäe sai 41. koha.

Nendest tulemustest piisas, et Taaramäe kindlustas üldarvestuses teise koha, jäädes nelja sekundiga alla ukrainlasele Kõrõlo Tsarenkole (Team Solution Tech – Vini Fantini). Kolmanda koha teenis itaallane Nicolo Garibbo (Team UKYO; +0.49).

"Neli sekundit vahe tundub pisike, aga on samas väga suur. Proovisin mõned korrad liidrist eemalduda, aga variante oli vähe ja etappide lõpud ei pakkunud selleks piisavalt mägesid," rääkis Taaramäe võistluse järel.

"Jalad ja tiim olid kolme päeva jooksul väga head, et esimesel päeval välja sõidetud teine koht kenasti kaitsta. Magus oli World Touri meestele ja tiimidele koht kätte näidata. Esialgu tundus, et tuur ei ole nii raske, et vahesid sisse teha, aga esimese päeva keeruline ja intensiivne ring koos 35-kraadise kuumusega aitasid siiski sellele kõvasti kaasa. Lõpp hea, kõik hea. Sain siit velotuurilt rohkem kui loota oskasin."

Taaramäe jätkab Jaapanis võistlemist 19. oktoobril Utsunomiya Japan Cupil.