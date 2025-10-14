X!

VAATA OTSE | Moldova viigistas Eesti vastu seisu

Jalgpalli Eesti koondis
{{1760424300000 | amCalendar}}
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis peab teisipäeval aasta viimase kodumängu, kui võõrustab A. Le Coq Arenal Moldovat, kelle üle teeniti esimeses MM-valikmängus 3:2 võit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 18.45, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Eestil kulus vastase väravasuu lahti muukimiseks vaid tosin minutit, kui Michael Schjønning-Larsen leidis sööduga üles karistusala ees täiesti vabaks jäänud Mattias Käidi, kes suunas palli lati alla. Eesti sooritas ülejäänud avapoolaja jooksul veel kaheksa pealelööki vastase viie vastu, kuid rohkem väravaid ei sündinud ja riietusruumi mindi 1:0 eduseisus.

Teise poolaja alguses oli Patrik Kristalil suurepärane võimalus vahet kasvatada, kuid tema puude Moldova karistusalas ei olnud kõige parem ja vastaste väravavaht korjas palli eestlase jala pealt ära. Mõned minutid hiljem pidi väljaku teises otsas otsustavalt sekkuma Karl Jakob Hein, kes tõrjus moldovlaste kauglöögi lati alt ära.

Veidi pärast täistunni täitumist viigistas Moldova seisu 1:1-le, kui Stefan Bodișteanu kauglöök lendas rikošetist Heina seljataha.

Eesti jätkas viigiväravast hoolimata ründamist. Rauno Sappinen pääses 73. minutil lähedalt löögile, kuid Moldova puurivaht Andrei Cojuhar päästis hea reaktsioonitõrjega omad halvimast.

Uudis täieneb jooksvalt.

Enne mängu:

Eesti koondis on teeninud I-grupis ühe võidu, kui märtsi lõpus teeniti Moldova üle 3:2 võit. Eesti asus Chisinaus toimunud kohtumist Rasmus Peetsoni ja Rauno Sappineni väravatest juhtima, Moldova jõudis 67. minutil taas värava kaugusele, aga Mattias Käit taastas kõigest kolm minutit hiljem kaheväravalise edu. Moldova sai oma teise värava kohtumise üleminutitel.

Et saada Moldova ees grupis neljas koht, piisab Eestil väga suure tõenäosusega ka viigist. Peatreener Jürgen Henn ei sea seda aga isegi mitte miinimumeesmärgiks. "Iga treener ja meeskond peaks tahtma mängida alati nii hästi kui suudetakse, mitte vaadata, mida tabelikoht nõuab. Selles mõttes ei ole see koht, kus mõelda punkti peale. Keskendume sellele, et mängida oma võimete [laele] nii lähedal kui võimalik," kinnitas ta.

Eesti koondis on löönud pärast kohtumist Moldovaga valiksarjas vaid kaks väravat, teisipäeval tuleb kodupubliku ees teha igal juhul maksimaalne sooritus. "Peame olema väga intensiivsed, väljakul peab olema palju sädet ja tuld," ütles Itaalia vastu pika vigastuspausi lõpetanud kapten Karol Mets. "Peame endast absoluutse maksimumi välja pigistama. Aasta viimane kodumäng, kindlasti tahame selle väärikalt ja kenasti lõpetada."

Eesti mängupäeva koosseisust jäävad eemale Danil Kuraksin, Markus Poom ja Joseph Saliste, Itaalia vastu A-koondise debüüdi saanud Karel Mustmaa ning äsja 17. sünnipäeva tähistanud Marten-Chris Paalberg on mõlemad mänguvalmis.

Festivaliala avatakse kell 17.00 ning jalgpalliliit soovitab kõigil huvilistel tulla kohale varakult ja varuda staadionile sisenemiseks piisavalt aega. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümn kõlab Kalamaja Segakoori esituses kell 18.50 ning kohtunik annab avavile kell 19.00.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid
1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 42/0
12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0
22 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad
18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 101/0
16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 67/4
23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 45/1
3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 39/1
2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 40/0
6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 23/2
19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 15/0

Poolkaitsjad
4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 63/10
17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2
5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 21/1
8 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 19/0
10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 15/1
20 Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1
14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 7/0

Ründajad
15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 60/14
21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 17/2
7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 11/0
9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 10/1
11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 1/0
13 Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Peatreener: Jürgen Henn

Moldova koondise koosseis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid
1 Dumitru Celeadnic (23.04.1992) – FC Ordabasy
12 Cristian Avram (27.07.1994) – Araz-Naxçıvan PFK
23 Andrei Cojuhar (20.07.1999) – NK Veres Rivne

Kaitsjad
2 Oleg Reabciuk (16.01.1998) – Moskva Spartak
20 Sergiu Platica (05.06.1991) – FC Petrocub
14 Artur Craciun (29.06.1998) – LKS Lodz
4 Vladislav Baboglo (14.11.1998) – Lvivi Karpatõ 
5 Iurie Iovu (06.07.2002) – Dundee United
19 Daniel Dumbravanu (22.07.2001) – FC Voluntari
15 Ion Borș (25.07.2002) – FC Petrocub
3 Mihail Ștefan (07.08.2001) – FC Zimbru
6 Mihail Gherasimencov (25.03.2005) – Cavalry FC

Poolkaitsjad
22 Vadim Rața (05.05.1993) – FC Argeș  
11 Mihail Caimacov (22.07.1998) – NK Slaven Belupo
18 Victor Bogaciuc (17.10.1999) – FC Petrocub
10 Ștefan Bodișteanu (01.02.2003) – FC Botosani
21 Sergiu Perciun (23.04.2006) – FC Torino
16 Danila Forov (07.01.2004) – FC Sheriff
8 Ilie Botnari (25.07.2003) – CSF Balti

Ründajad
17 Virgiliu Postolachi (17.03.2000) – FC Universitatea Cluj
13 Mihail Lupan (08.09.2004) – FC Petrocub
7 Vitalie Damascan (24.01.1999) – HSK Zrinjski Mostar
9 Alexandru Boiciuc (21.08.1997) – Concordia Chiajna

Peatreener: Lilian Popescu

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

jalgpalliuudised

20:23

VAATA OTSE | Moldova viigistas Eesti vastu seisu Uuendatud

18:16

Jaapani jalgpallikoondis alistas esmakordselt Brasiilia

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

14:12

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

13:07

Tammeka kolib hooaja viimased mängud kunstmuruväljakule

11:59

Väikeste Roheneemesaarte jalgpallikoondis jõudis suure saavutuseni

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

13.10

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

13.10

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

13.10

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

13.10

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

13.10

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

fotod

sport.err.ee värsked uudised

20:07

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

19:27

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

17:41

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

17:15

Lajal kaotas tasavägises matšis maailma 63. reketile

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

16:04

Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14:48

Glinka pääses Olbia Challengeril teise ringi

13:37

Eesti noorrattur jõudis Rootsis pjedestaalile

12:33

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

11:17

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: miks Kalle Rovanperä vormeli rooli taha istub? Uuendatud

10:38

Taaramäe lõpetas Kyushu velotuuri teisel kohal

09:11

Eesti malenaiskond mängis EM-i eelviimases voorus Tšehhiga viiki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo