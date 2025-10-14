X!

Eesti malenaiskond mängis EM-i eelviimases voorus Tšehhiga viiki

Male
Eesti malenaiskond
Eesti malenaiskond Autor/allikas: Team Estonia malekoondis
Male

Batumis peetavatel male Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel mängis Eesti naiskond kaheksandas voorus 23. asetusega Tšehhi vastu 2:2 viiki.

Võidupunktid tõid Mai Narva ja Margareth Olde. Kokku kuus punkti seitsmest kogunud Narva võit oli tema jaoks neljas järjest ning enne viimast vooru on eestlanna esitusreiting 2623 esimese laua mängijate seas parim.

Enne viimast vooru on Eesti naiskonnal kaheksa matšipunkti 14-st (kaks võitu, neli viiki, kaks kaotust). Sellega on 26. asetusega naiskond 36 koondise seas 17. kohal 36 koondise seas.

Teisipäeval minnakse viimases voorus vastamisi 24. asetusega võõrustaja Gruusiaga, kes on samuti kaheksa punkti kogunud. Tabeli tipus juhib Poola (12 matšipunkti), järgnevad Saksamaa ja Ukraina (mõlemal 11 matšipunkti). Medalivõimalus on veel ka kümme matšipunkti kogunud Armeenial. 

Viimases voorus kohtuvad liidrid tagapool asetsevate vastastega - Poola mängib Aserbaidžaaniga ja Saksamaa Bulgaariaga. Kolmandal ja neljandal kohal olevad Armeenia ja Ukraina mängivad omavahel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

11:59

Väikeste Roheneemesaarte jalgpallikoondis jõudis suure saavutuseni

11:17

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: miks Kalle Rovanperä vormeli rooli taha istub? Uuendatud

10:38

Taaramäe lõpetas Kyushu velotuuri teisel kohal

09:45

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab Moldova teist korda alistada

09:11

Eesti malenaiskond mängis EM-i eelviimases voorus Tšehhiga viiki

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.10

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

13.10

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

13.10

Mardna: tasuta ühistranspordi raha võiks suunata huviharidusse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo