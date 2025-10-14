Eesti malenaiskond mängis EM-i eelviimases voorus Tšehhiga viiki

Võidupunktid tõid Mai Narva ja Margareth Olde. Kokku kuus punkti seitsmest kogunud Narva võit oli tema jaoks neljas järjest ning enne viimast vooru on eestlanna esitusreiting 2623 esimese laua mängijate seas parim.

Enne viimast vooru on Eesti naiskonnal kaheksa matšipunkti 14-st (kaks võitu, neli viiki, kaks kaotust). Sellega on 26. asetusega naiskond 36 koondise seas 17. kohal 36 koondise seas.

Teisipäeval minnakse viimases voorus vastamisi 24. asetusega võõrustaja Gruusiaga, kes on samuti kaheksa punkti kogunud. Tabeli tipus juhib Poola (12 matšipunkti), järgnevad Saksamaa ja Ukraina (mõlemal 11 matšipunkti). Medalivõimalus on veel ka kümme matšipunkti kogunud Armeenial.

Viimases voorus kohtuvad liidrid tagapool asetsevate vastastega - Poola mängib Aserbaidžaaniga ja Saksamaa Bulgaariaga. Kolmandal ja neljandal kohal olevad Armeenia ja Ukraina mängivad omavahel.