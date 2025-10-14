X!

KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse

Sel nädalal kohtuvad "Võimlas" Maarja Värv, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets, kes võtavad kokku uudisterohke spordinädalavahetuse. "Võimla" algab Vikerraadios kell 10.05.

Mida võtta kaasa Eesti jalgpallikoondise 1:3 kaotusest Itaalia vastu? Kuidas kirjeldada tennise tippturniiril Shanghais aset leidnud üllatuste komplekti? Miks plaanib jooksutalent Femke Bol oma praeguse trumpala 800 meetri jooksu vastu vahetada?

Maarja ja Juhan käisid hiljuti erinevatel spordiga seotud konverentsil ning jagavad oma muljeid, sealhulgas tuleb juttu ka Liikumisharrastuse kompetentsikeskusest.

25-aastane Kalle Rovanperä lõpetab rallisõitja karjääri. Kuulajatelt küsime, mida kahekordse maailmameistri otsusest arvata. NB! Vastus tuleb jätta Vikerraadio Facebooki postituse kommentaaridesse!

Toimetaja: ERR Sport

18.45
ETV2
Jalgpalli MM-valikmäng. Eesti – Moldova

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

08:05

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

13.10

ETV spordisaade, 13. oktoober

13.10

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

13.10

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

