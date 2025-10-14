KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse

Sel nädalal kohtuvad "Võimlas" Maarja Värv, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets, kes võtavad kokku uudisterohke spordinädalavahetuse. "Võimla" algab Vikerraadios kell 10.05.

Mida võtta kaasa Eesti jalgpallikoondise 1:3 kaotusest Itaalia vastu? Kuidas kirjeldada tennise tippturniiril Shanghais aset leidnud üllatuste komplekti? Miks plaanib jooksutalent Femke Bol oma praeguse trumpala 800 meetri jooksu vastu vahetada?

Maarja ja Juhan käisid hiljuti erinevatel spordiga seotud konverentsil ning jagavad oma muljeid, sealhulgas tuleb juttu ka Liikumisharrastuse kompetentsikeskusest.

25-aastane Kalle Rovanperä lõpetab rallisõitja karjääri. Kuulajatelt küsime, mida kahekordse maailmameistri otsusest arvata. NB! Vastus tuleb jätta Vikerraadio Facebooki postituse kommentaaridesse!