Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis kohtub esmaspäeva õhtul EM-valikmängus kell 19.30 võõral väljakul Prantsusmaaga. Selgus Eesti koondise koosseis tänaseks matšiks.
Eesti poolelt jäävad seekord kõrvale väravavaht Sander Lepp ja kaitsja Mihhail Kolobov. Senisest neljast EM-valikmängust on Eestil kirjas 1:2 kaotus Fääri saartele, 0:2 kaotus Šveitsile, 1:1 viik Islandiga ning 2:2 viik Luksemburgiga. Prantsusmaa on seni pidanud vaid ühe kohtumise, kui reedel võideti 6:0 Fääri saari.
Pall pannakse Grenoble'is asuval Stade des Alpes'il mängu Eesti aja järgi kell 19.30 ning otseülekannet näitab Soccernet.ee.
Eesti U-21 koondis mänguks Prantsusmaa vastu:
Väravavahid
1 Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 5/0
12 Gregor Pürg (07.12.2005) – Nõmme United 1/0
Kaitsjad
19 Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 10/0
18 Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 7/0
4 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 5/0
2 Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 4/0
23 Oscar Pihela (18.11.2006) – FC Kuressaare 3/0
3 Aleksander Filatov (01.05.2004) – JK Narva Trans 2/0
21 Alexander Kapitan Bergman (08.12.2004) – Harju JK Laagri 0/0
Poolkaitsjad
6 Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 5/0
8 Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 5/2
13 Jegor Žuravljov (11.07.2005) – JK Narva Trans 3/0
20 Tristan Pajo (19.11.2005) – Pärnu JK Vaprus 3/1
7 Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – JK Narva Trans 2/1
11 Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 1/0
Ründajad
9 Ramol Sillamaa (17.10.2004) – Harju JK Laagri 11/0
14 Tony Varjund (21.06.2007) – FC Utrecht (NED) 6/1
16 Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 5/0
10 Maksim Kalimullin (21.06.2006) – Tallinna FC Flora 3/0
17 Taavi Jürisoo (23.05.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0
Peatreener: Jani Sarajärvi
Prantsusmaa U21 koondis mänguks Eesti vastu*:
Väravavahid
Guillaume Restes (11.03.2005) – FC Toulouse
Robin Risser (02.12.2004) – RC Lens
Ewen Jaouen (29.12.2005) – Stade Reims
Kaitsjad
Leny Yoro (13.11.2005) – Manchester United
Saël Kumbedi (26.03.2005) – VfL Wolfsburg
Jeremy Jacquet (13.07.2005) – Stade Rennais FC
Dayann Methalie (15.02.2006) – FC Toulouse
Therence Koudou (13.12.2004) – KV Mechelen
Nathan Zeze (18.06.2005) – NEOM SC
Poolkaitsjad
Valentin Atangana (25.08.2005) – Al-Ahli SFC
Warren Zaïre-Emery (08.03.2006) – Paris Saint-Germain
Jean-Matteo Bahoya (07.05.2005) – Eintracht Frankfurt
Wilson Odobert (28.11.2004) – Tottenham Hotspur
Noah Edjouma (04.10.2005) – FC Toulouse
Louis Leroux (23.01.2006) – FC Nantes
Chimuanya Ugochukwu (26.03.2004) – Burnley FC
Djaoui Cisse (31.01.2004) – Stade Rennais FC
Ayyoub Bouaddi (02.10.2007) – LOSC Lille
Jaydee Canvot (29.07.2006) – Crystal palace
Ründajad
Mathys Tel (27.04.2005) – Tottenham Hotspur
Mohamed Kader Meïte (11.10.2007) – Stade Rennais FC
Eli Junior Kroupi (23.06.2006) – AFC Bournemouth
*22-mängijalisest nimekirjast kuulub peatreeneri lõplikku valikusse 20 mängijat.
