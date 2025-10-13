Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

Eesti poolelt jäävad seekord kõrvale väravavaht Sander Lepp ja kaitsja Mihhail Kolobov. Senisest neljast EM-valikmängust on Eestil kirjas 1:2 kaotus Fääri saartele, 0:2 kaotus Šveitsile, 1:1 viik Islandiga ning 2:2 viik Luksemburgiga. Prantsusmaa on seni pidanud vaid ühe kohtumise, kui reedel võideti 6:0 Fääri saari.

Pall pannakse Grenoble'is asuval Stade des Alpes'il mängu Eesti aja järgi kell 19.30 ning otseülekannet näitab Soccernet.ee.

Eesti U-21 koondis mänguks Prantsusmaa vastu:

Väravavahid

1 Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 5/0

12 Gregor Pürg (07.12.2005) – Nõmme United 1/0

Kaitsjad

19 Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 10/0

18 Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 7/0

4 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 5/0

2 Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 4/0

23 Oscar Pihela (18.11.2006) – FC Kuressaare 3/0

3 Aleksander Filatov (01.05.2004) – JK Narva Trans 2/0

21 Alexander Kapitan Bergman (08.12.2004) – Harju JK Laagri 0/0

Poolkaitsjad

6 Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 5/0

8 Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 5/2

13 Jegor Žuravljov (11.07.2005) – JK Narva Trans 3/0

20 Tristan Pajo (19.11.2005) – Pärnu JK Vaprus 3/1

7 Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – JK Narva Trans 2/1

11 Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 1/0

Ründajad

9 Ramol Sillamaa (17.10.2004) – Harju JK Laagri 11/0

14 Tony Varjund (21.06.2007) – FC Utrecht (NED) 6/1

16 Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 5/0

10 Maksim Kalimullin (21.06.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

17 Taavi Jürisoo (23.05.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0

Peatreener: Jani Sarajärvi

Prantsusmaa U21 koondis mänguks Eesti vastu*:

Väravavahid

Guillaume Restes (11.03.2005) – FC Toulouse

Robin Risser (02.12.2004) – RC Lens

Ewen Jaouen (29.12.2005) – Stade Reims

Kaitsjad

Leny Yoro (13.11.2005) – Manchester United

Saël Kumbedi (26.03.2005) – VfL Wolfsburg

Jeremy Jacquet (13.07.2005) – Stade Rennais FC

Dayann Methalie (15.02.2006) – FC Toulouse

Therence Koudou (13.12.2004) – KV Mechelen

Nathan Zeze (18.06.2005) – NEOM SC

Poolkaitsjad

Valentin Atangana (25.08.2005) – Al-Ahli SFC

Warren Zaïre-Emery (08.03.2006) – Paris Saint-Germain

Jean-Matteo Bahoya (07.05.2005) – Eintracht Frankfurt

Wilson Odobert (28.11.2004) – Tottenham Hotspur

Noah Edjouma (04.10.2005) – FC Toulouse

Louis Leroux (23.01.2006) – FC Nantes

Chimuanya Ugochukwu (26.03.2004) – Burnley FC

Djaoui Cisse (31.01.2004) – Stade Rennais FC

Ayyoub Bouaddi (02.10.2007) – LOSC Lille

Jaydee Canvot (29.07.2006) – Crystal palace

Ründajad

Mathys Tel (27.04.2005) – Tottenham Hotspur

Mohamed Kader Meïte (11.10.2007) – Stade Rennais FC

Eli Junior Kroupi (23.06.2006) – AFC Bournemouth

*22-mängijalisest nimekirjast kuulub peatreeneri lõplikku valikusse 20 mängijat.