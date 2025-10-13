X!

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

Jalgpall
Georgi Tunjov
Georgi Tunjov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondises 16 mängu pidanud poolkaitsja Georgi Tunjov tegi uue koduklubi eest debüüdi, aidates Ospitaletto Serie C-s 2:1 võiduni Arzignano üle.

Tunjov sekkus 83. minutil vahetusest, kui Ospitaletto oli 2:0 eduseisus, vahendab Soccernet.ee. Arzignano lõi üleminutitel ühe värava tagasi, kuid viigini ei jõudnud.

Ospitaletto on Serie C-s ehk Itaalia tugevuselt kolmandas liigas kogunud üheksa mänguga üheksa punkti ja paikneb 20 meeskonna konkurentsis tabeli keskel.

Itaalias aste madalamal ehk Serie D-s mängiv Daniil Pareiko jälgis pingilt, kuidas L'Aquila kaotas Maceratesele 1:2. Nelja võidu ja kahe viigi kõrvale esimese kaotuse saanud L'Aquila asub tabelis neljandal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:02

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

16:09

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

15:36

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

14:12

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

12:42

Norra jalgpallinoorte edu sai otsa MM-i veerandfinaalis

12:21

Aafrikas sai paika viies MM-finaalturniirile kvalifitseeruja

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

12.10

Lillemets lõi Leverkuseni duubli eest hooaja viienda värava

12.10

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

sport.err.ee uudised

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

17:02

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

16:09

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

15:36

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

15:17

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

14:40

Eesti triatleedid noppisid Rumeenias kaks kõrgemat kohta

14:12

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

13:45

Itaalias vahistati olümpiast kasu lõigata üritanud kurjategijad

13:04

Eesti tennisistid pidid positsioone loovutama

12:42

Norra jalgpallinoorte edu sai otsa MM-i veerandfinaalis

12:21

Aafrikas sai paika viies MM-finaalturniirile kvalifitseeruja

11:34

Mardna: tasuta ühistranspordi raha võiks suunata huviharidusse

10:40

Eesti malenaiskond jäi 0:2 taha, aga mängis Hollandiga viiki

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

loetumad

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

12.10

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

15:17

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Otsustaval veerandil säranud Tiitma võitis kolmanda Bundesliga tiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo