Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

Tunjov sekkus 83. minutil vahetusest, kui Ospitaletto oli 2:0 eduseisus, vahendab Soccernet.ee. Arzignano lõi üleminutitel ühe värava tagasi, kuid viigini ei jõudnud.

Ospitaletto on Serie C-s ehk Itaalia tugevuselt kolmandas liigas kogunud üheksa mänguga üheksa punkti ja paikneb 20 meeskonna konkurentsis tabeli keskel.

Itaalias aste madalamal ehk Serie D-s mängiv Daniil Pareiko jälgis pingilt, kuidas L'Aquila kaotas Maceratesele 1:2. Nelja võidu ja kahe viigi kõrvale esimese kaotuse saanud L'Aquila asub tabelis neljandal kohal.