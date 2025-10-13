Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

Eesti kuni 19-aastaste jalgpallikoondis pidas Leedus Raudondvarises kaks maavõistlust Leedu eakaaslastega ning sai võidu ja kaotuse.

Reedel toimunud kohtumises teenis Eesti 2:1 võidu. Aleksandr Lohmatov viis Eesti 45. minutil juhtima, Skirmantas Paukštys viigistas 57. minutil, kuid 88. minutil lõi Karl Mägi eestlaste võiduvärava.

Kaks päeva hiljem oldi samas kohas uuesti vastamisi. Siis saavutas aga 1:0 võidu Leedu, kelle ainsa värava lõi 40. minutil Paukštys.

Eesti koondis valmistub novembris Portugalis toimuvaks kolmeks EM-valikturniiri kohtumiseks, kus minnakse vastamisi võõrustajate, Belgia ja Põhja-Makedoonia koondisega.

Septembri alguses peeti Tehvandi staadionil kaks maavõistlust ka Iisraeli koondisega ning tulemusteks olid 2:4 kaotus ja 2:1 võit.