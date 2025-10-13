M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

54-aastane Katari spordilegend sõidab M-Sport Fordi Rally1 masinal ja tal on all värske kogemus, sest osalt samadel teedel toimus mais ka Lähis-Ida meistrivõistluste etapp, vahendab DirtFish.

"Mõtlesin osaleda, aga mitte Rally2 autoga. Siis mõtlesin, et okei, mul on head suhted Malcolmiga [Malcolm Wilson - M-Spordi omanik] - ma lihtsalt helistan talle. Ta ütles, et jah, auto on saadaval, see maksab sellise raha. Ma ütlesin okei, teeme diili ja olen nüüd viimasel etapil M-Sport Fordis."

Al-Attiyah sõitis sajandi kahel esimesel kümnendil MM-sarjas pidevalt kaasa ja on olnud 2013. aastal seotud ka M-Spordi võistkonnaga. Kokku on tal kogunenud aastate jooksul 14 punktikohta, aga veel mitte ühtegi kolme hulka jõudmist.

"Ma testin Inglismaal, et näha, kuidas läheb. Aga ma arvan, et saan teha enne võistlust ka mõned korralikud testid," jätkas ta. "Kui see on lubatud, siis proovin anda endast parima. Aga ma arvan oma [Lähis-Ida] kogemuse pealt, et suurt vahet ei ole."

"Kiirus küll, aga ma tean, mida teha. Kaarti loeb Candido Carrera, ta tegi seda minuga ka Lähis-Ida meistrivõistlustel ja võitis Lähis-Ida ralli meistrivõistlused. Mulle meeldib meie koostöö."

Al-Attiyah on võitnud karjääri jooksul viiel korral Dakari ralli, aga on lisaks võistelnud ka mitmetes muudes autospordisarjades. Huvitaval kombel on ta selle kõrvalt jõudnud tippu ka jahilaskmises, kus võitis 2012. aastal Londonis olümpiapronksi.