Itaalias vahistati olümpiast kasu lõigata üritanud kurjategijad

Itaalia võimud on pidanud kinni kaks olümpiamängude toimumisest kasu lõigata üritanud venda, keda süüdistatakse maffia meetoditega väljapressimises.

Roomas pärit mehed saavutasid Cortinas, mis võõrustab olümpiamängude suusaalasid, maffialaadse kontrolli kohaliku narkokaubanduse ja ööelu üle, teatas Veneetsia prokuratuur.

Väidetavalt teesklesid mehed Rooma kuritegeliku maailma kõrgetasemelisi liidreid ja kiitlesid, et on sõbrad Lazio jalgpalliklubi kurikuulsa fännirühmituse "Irriducibili" endise juhi Fabrizio Piscitelliga, kes lasti 2019. aastal maha.

Prokuratuuri andmetel terroriseerisid vennad Cortinas ärikonkurente. Näiteks kirjutatakse uurimise raportis, et üks kohalik ööelu korraldaja veeti metsa, peksti läbi ja teda hoiti relva ähvardusel kinni.

Samuti olevat lukustatud üks mees, kes võlgnes vendadele narkoraha, auto pagasiruumi ja teda ähvardati tappa. Ka olevat läbi pekstud kaks "volitamata" narkodiilerit.

2022. aastal pöördusid vennad ka ühe Cortina linnavalitsuse liikme poole ja pakkusid talle talle valimisteks toetuks, mida viimane aga vastu ei võtnud. Hiljem palusid nad ähvardava sõnumiga ka olümpiamängudeks ehituslepinguid.

Üks kahest vennast on toimetatud eeluurimisvanglasse ja teine viibib koduarestis. Juhtumiga on seotud veel viis kahtlusalust, kuid neid ei ole vahistatud.

Toimetaja: Siim Boikov

