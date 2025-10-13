Eesti tennisistid pidid positsioone loovutama

Daniil Glinka pidi loovutama kuus kohta ja on nüüd 293. Eesti mängijatest mahub tuhande sekka veel ka Kristjan Tamm, kelle leiame tabeli 928. realt.

Edetabeli tipus muudatusi pole: juhib Carlos Alcaraz (Hispaania), kellele järgnevad Jannik Sinner (Itaalia), Alexander Zverev (Saksamaa), Taylor Fritz (USA), Novak Djokovic (Serbia) ja Ben Shelton (USA).

Naiste maailma edetabelis kukkus Elena Malõgina 34 kohta ehk 500 parema hulgast välja. Ta leiab nüüd edetabeli 513. realt ja rohkem Eesti naistennisiste tabelisse ei mahu.

Edetabelit juhib jätkuvalt Arina Sabalenka, kellele järgnevad Iga Swiatek (Poola), Coco Gauff (USA) ja Amanda Anisimova (USA). Jessica Pegula (USA) kerkis Mirra Andrejevast mööda viiendaks.