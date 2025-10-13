Norra jalgpallinoorte edu sai otsa MM-i veerandfinaalis

Saimon Bouabre 19. ja 37. minuti väravad viisid prantslased avapoolajal 2:0 juhtima. Norra jõudis tabamuseni alles 83. minutil, mil skoori tegi Rasmus Holten, aga enamaks võimelised ei oldud.

Norra jalgpallikoondis tegi siiski selle vanuseklassi läbi aegade parima esituse: alagrupis alistati Nigeeria 1:0 ning viigistati Colombiaga 0:0 ja Saudi Araabiaga 1:1. Kaheksandikfinaalis alistati lisaaja järel Paraguay 1:0.

Norra oli ka varem kolmel korral U-20 finaalturniirile jõudnud, aga alati alagruppi pidama jäänud. Prantsusmaa jõudis nelja hulka esimest korda pärast 2013. aasta turniiri, kui teeniti oma seni ainus tiitel.

Teises pühapäeval peetud veerandfinaalis oli Maroko parem Ameerika Ühendriikide koondisest 3:1 (31. Fouad Zahouani, 67. ov Joshua Wynder, 87. Gessime Yassine - 45+6. pen Cole Campbell).

Kolmapäeval toimuvates poolfinaalides kohtuvad Maroko - Prantsusmaa ja Argentina - Colombia.