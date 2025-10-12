Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

Taaramäe ja ukrainlane Kõrõlo Tsarenko (Team Solution Tech - Vini Fantini) selgitasid avaetapil võitja lõpuspurdiga, kuid ukrainlane jäi napilt peale. "Ukrainlane ei läinud viimasel kahel kilomeetril ette, mis tähendas, et ma sõitsin sisuliselt teise koha peale," ütles Taaramäe pärast esimest etappi. "Keeldusin sellest mängust, sest see pole ühepäevasõit või ainult etapivõidu peale sõitmine."

"Sõitsin tuuri kokkuvõtte nimel, sest see on meie tiimile väga oluline ja suur sõit. Kuna siin on mitmed World Touri meeskonnad peal, siis oli isegi esikolmikust raske unistada ja ei julgenud seda kõva häälega välja öelda. Nüüd olen mängus sees ja kes teab, mis järgmisel kahel päeval juhtub," lisas Taaramäe.

114,85 kilomeetri pikkusel teisel etapil lõpetasid mõlemad mehed 38 ratturist koosnenud põhigrupis ning säilitasid oma koha ka üldarvestuses, kuid ukrainlasel on neljasekundiline edu. Kolmandal kohal on itaallane Nicolo Garibbo (Team UKYO), kes jääb Tsarenkost 49 ja Taaramäest 45 sekundi kaugusele.

Kyushu velotuur lõppeb 119,25 kilomeetri pikkuse etapiga, mis algab Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva.