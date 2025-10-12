X!

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

Võrkpall
Pärnu Võrkpalliklubi
Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Pärnu Võrkpalliklubi teenis teist päeva järjest Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas võidu, Võru Barrus mängis teist päeva järjest viis geimi, aga pidi kaotusega leppima.

Pärnu VK vastaseks oli Jekabpilsi Luši, kellest saadi võõrsil jagu 3:0 (25:23, 25:14, 25:19). Nii teenis Pärnu nädalavahetusega kuus punkti ja tõusis liigatabelis seitsme punktiga teiseks, vahendab Volley.ee.

Võitjameeskonna edukaim oli rünnakul Alejandro Daniel Pita, kes panustas 14 punkti (+9), Tristan Täht lisas 12 (+9) ning Taavet Leppik üheksa silma (+7). Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 62 protsenti, rünnakuid lahendasid Rainer Vassiljevi hoolealused 48-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette kaheksal korral ning servil löödi kuus ässa ja eksiti kümnel pallingul.

Võru Barrus võitis võõrsil Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase vastu esimesed kaks geimi, aga kohtumise lõpuks tuli leppida valusa 2:3 (25:20, 25:17, 22:25, 17:25, 13:15) kaotusega.

Võru Barruse resultatiivseim oli koguni 35 punkti (+22) toonud Renato Santos, Henri Treial ja Kyle Wilson panustasid kumbki 11 punktiga (+7 ja -2). Barruse vastuvõtt ja rünnak oli 52 protsenti, blokipunkte kogunes seitse ja servil löödi üheksa ässa (neist kuus läks Santose arvele) ja eksiti 19 servil.

Šiauliai meeskond jätkab liigatabelis kaheksa punktiga esikohal, Võru on kuue silmaga kolmandal positsioonil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

