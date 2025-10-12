Lillemets lõi Leverkuseni duubli eest hooaja viienda värava

Leverkuseni algkoosseisu kuulunud Lillemets avas skoori juba neljandal minutil. Ta vahetati välja 71. minutil, kui Leverkusen oli 2:1 eduseisus. Seejärel lõi Essen viigivärava, aga Leverkusen teenis lõpuks 90+3. minuti väravast võidupunktid, vahendab Soccernet.ee.

Leverkuseni U-23 naiskond on Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas kogunud kaheksa mänguga 17 punkti ja asub Regionalliga lääne tsoonis teisel kohal, kaotades Köln U-21-le nelja punktiga.

Anželika Jotkina koduklubi FC Basel alistas Šveitsi karikavõistluste 1/16-finaalis madalama liiga klubi FFV Baseli 5:0. Jotkina, kes alustas mängu algkoosseisus ja vahetati 63. minutil 2:0 eduseisus välja, skoori ei teinud. Marta Liisa Staalfeldt jälgis Hispaania tugevuselt kolmandas liigas Pozuelo de Alarconi 1:1 viigimängu Union Vieraga pingilt.