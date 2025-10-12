X!

Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 287.) alustas Itaalias Olbias toimuva Challenger 125 turniiri kvalifikatsiooni hästi, kui lubas ukrainlasele Aleksandr Braõninile (ATP 654.) ainult kolm geimi.

Eelmisel nädalal Prantsusmaal Roanne'is toimunud Challengeri turniiril põhitabelisse pääsenud Glinka sai Olbias kvalifikatsiooniks kolmanda asetuse ning võitis ukrainlase vastu avaseti 6:2. Teise seti alguses jäi Glinka ainsat korda kaotusseisu, aga vastas võimsalt ning realiseeris kuue järjestikuse geimivõiduga edasipääsu.

Glinka virutas kolm ässa ja tegi ühe topeltvea, ukrainlane sai kirja ühe ässa ja neli topeltviga. Glinka realiseeris esimesel servil 79-protsendiliselt (Braõnin 53%) ning teiselt pallingult tuli punkt 52-protsendilise eduga (Braõnin 29%). Eestlane sai üheksa võimalust murda ning ta kasutas neist ära viis, tõrjudes ise kõik neli vastase võimalust.

Glinka kohtub otsustavas mängus itaallase Enrico Dalla Vallega (ATP 465.), kes alistas ameeriklase Trey Hilderbrandi (ATP 691.) kahes setis. Varasemalt nad kohtunud ei ole.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

17:09

Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

15:37

Gauff võitis Hiinas oma teise WTA 1000 turniiri

14:36

Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

14:11

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

11.10

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

11.10

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

11.10

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

11.10

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

11.10

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

10.10

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

10.10

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

10.10

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

09.10

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

09.10

Ka Rune alistanud Monaco üllatusmees kohtub poolfinaalis Djokoviciga

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:53

Otsustaval veerandil säranud Tiitma võitis kolmanda Bundesliga tiitli

18:21

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

17:38

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

17:09

Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

16:44

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

16:11

Eesti sõudja võitis uuel olümpiaalal juunioride EM-hõbeda

15:37

Gauff võitis Hiinas oma teise WTA 1000 turniiri

15:09

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

14:36

Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

14:11

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

13:40

Eesti golfikoondis teenis võistkondlikul MM-il ajaloo parima tulemuse

13:11

Lalajan kaitses "Seimi kaalus" tiitlit, edukaim koondis Põhja-Korea

12:34

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11:42

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:49

Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

09:46

Tõugjas-Männiste läheb USA-s viimasele päevale liidrikohalt

09:13

Tribuntsov tuli MK-etapil Eesti rekordiga teiseks, sama koht Jefimovale

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

loetumad

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

11.10

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

11.10

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

11.10

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

11.10

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo