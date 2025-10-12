Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

Eelmisel nädalal Prantsusmaal Roanne'is toimunud Challengeri turniiril põhitabelisse pääsenud Glinka sai Olbias kvalifikatsiooniks kolmanda asetuse ning võitis ukrainlase vastu avaseti 6:2. Teise seti alguses jäi Glinka ainsat korda kaotusseisu, aga vastas võimsalt ning realiseeris kuue järjestikuse geimivõiduga edasipääsu.

Glinka virutas kolm ässa ja tegi ühe topeltvea, ukrainlane sai kirja ühe ässa ja neli topeltviga. Glinka realiseeris esimesel servil 79-protsendiliselt (Braõnin 53%) ning teiselt pallingult tuli punkt 52-protsendilise eduga (Braõnin 29%). Eestlane sai üheksa võimalust murda ning ta kasutas neist ära viis, tõrjudes ise kõik neli vastase võimalust.

Glinka kohtub otsustavas mängus itaallase Enrico Dalla Vallega (ATP 465.), kes alistas ameeriklase Trey Hilderbrandi (ATP 691.) kahes setis. Varasemalt nad kohtunud ei ole.