X!

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

Kergejõustik
Tiidrek Nurme
Tiidrek Nurme Autor/allikas: Karli Saul
Kergejõustik

Eesti pikamaajooksja Tiidrek Nurme tegi Bukarestis toimunud maratonil hea jooksu ning saavutas neljanda koha.

Nurme jäi distantsi algusest esikolmiku järele ning jooksis kuni 30 kilomeetrini moldovalase Ivan Siurisega koos, aga eestlane näitas viimasel kümnel kilomeetril taset ning lõpetas ajaga kaks tundi, 18 minutit ja 29 sekundit neljandana. Nurme oli 30,5 kilomeetri punktis Siourisest veel 11 sekundi kaugusel, aga moldovalane ületas finišijoone eestlasest minut ja 12 sekundit hiljem (2:19.41).

Esikoha pälvis kohalik mees Nicolae-Alexandru Soare, kelle ajaks jäi 2:11.58. Esikolmikusse mahtusid veel keenialased Dickson Kiprop (2:13.16) ja Daniel Lauren (2:16.25).

Naiste arvestuse võitja selgus tulise keenialannade lõpuspurdiga, kuid Beatrice Cherono (2:44.51) oli Mercy Kipkemoist sekundi võrra kiirem (2:44.52). Kolmanda koha pälvis rumeenlanna Andreea Alina Piscu (2:51.29).

Bukaresti maratonil osales kokku kaheksa eestlast, Moonika Pilli pälvis naiste seas ajaga 3:06.47 13. koha. Tulemused leiab siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

17:38

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

16:44

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

11.10

Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

11.10

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

11.10

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

09.10

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

sport.err.ee uudised

18:53

Otsustaval veerandil säranud Tiitma võitis kolmanda Bundesliga tiitli

18:21

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

17:38

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

17:09

Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

16:44

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

16:11

Eesti sõudja võitis uuel olümpiaalal juunioride EM-hõbeda

15:37

Gauff võitis Hiinas oma teise WTA 1000 turniiri

15:09

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

14:36

Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

14:11

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

13:40

Eesti golfikoondis teenis võistkondlikul MM-il ajaloo parima tulemuse

13:11

Lalajan kaitses "Seimi kaalus" tiitlit, edukaim koondis Põhja-Korea

12:34

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11:42

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:49

Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

09:46

Tõugjas-Männiste läheb USA-s viimasele päevale liidrikohalt

09:13

Tribuntsov tuli MK-etapil Eesti rekordiga teiseks, sama koht Jefimovale

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo