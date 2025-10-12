Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

Nurme jäi distantsi algusest esikolmiku järele ning jooksis kuni 30 kilomeetrini moldovalase Ivan Siurisega koos, aga eestlane näitas viimasel kümnel kilomeetril taset ning lõpetas ajaga kaks tundi, 18 minutit ja 29 sekundit neljandana. Nurme oli 30,5 kilomeetri punktis Siourisest veel 11 sekundi kaugusel, aga moldovalane ületas finišijoone eestlasest minut ja 12 sekundit hiljem (2:19.41).

Esikoha pälvis kohalik mees Nicolae-Alexandru Soare, kelle ajaks jäi 2:11.58. Esikolmikusse mahtusid veel keenialased Dickson Kiprop (2:13.16) ja Daniel Lauren (2:16.25).

Naiste arvestuse võitja selgus tulise keenialannade lõpuspurdiga, kuid Beatrice Cherono (2:44.51) oli Mercy Kipkemoist sekundi võrra kiirem (2:44.52). Kolmanda koha pälvis rumeenlanna Andreea Alina Piscu (2:51.29).

Bukaresti maratonil osales kokku kaheksa eestlast, Moonika Pilli pälvis naiste seas ajaga 3:06.47 13. koha. Tulemused leiab siit.