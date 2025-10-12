X!

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: UCAM Murcia CB
Korvpall

Eesti korvpalluri Sander Raieste koduklubi Murcia alistas Hispaania kõrgliiga teises voorus võõrsil Girona 93:71 (10:12, 26:18, 23:22, 34:19) ja jätkab puhaste paberitega.

Kuigi esimene veerand kulges Girona juhtimisel, siis teisel haaras ohjad Murcia, kes kasvatas edu viimasel perioodil juba suureks.

Raieste mängis 22 minutit, viskas üheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), võttis neli lauapalli, kaotas korra palli ja tegi kolm viga. Murcia parim oli 16 punktiga Michael Forrest, Gironale tõi sama punktiskoori teine ameeriklane Mark Hughes.

Henri Drelli klubi Badalona Joventut sai märksa napima 89:86 (24:19, 26:29, 21:17, 18:21) võidu Zaragoza üle. Drelli arvele jäi 15 minutiga kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), kaks lauapalli, kaks pallikaotust ja kolm viga.

Badalonal on sarnaselt Murciale kirjas kaks võitu.

Toimetaja: Siim Boikov

