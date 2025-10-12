Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

22-aastane Lajal kaotas avaseti ja jäi ka teises setis murdega 1:3 taha, aga murdis seejärel kaks Quinni pallingugeimi järjest ja viis mängu otsustavasse setti.

Seal kujunes võtmekohaks viies geim, kui Lajalil õnnestus taas kvalifikatsioonis esimese paigutuse saanud vastase serv murda ja seejärel enda oma kuni seti lõpuni hoida.

Seejuures vedas tosin serviässa teeninud Quinni alt teine serv, kus tal õnnestus võita vaid 39 protsenti punktidest. Eestlane oli selles palju kindlam (65%).

Kvalifikatsiooni avaringis oli Lajal alistanud maailma edetabelis 188. kohta hoidva jaapanlase Rei Sakamoto 6:1, 6:4.