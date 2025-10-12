X!

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

Korvpall
Leemet Böckler
Leemet Böckler Autor/allikas: Miasto Szkła Krosno
Korvpall

Eesti korvpallur Leemet Böckler tegi Poola kõrgliiga kolmandas voorus suurepärase partii, aga tema klubi Krosno kaotas siiski kodus Lublini Stardile 81:82 (19:19, 18:19, 23:25, 21:19).

Kohtumine kulges tasavägiselt, aga pärast Böckleri korvi 2.47 enne lõppu oli Krosno kuuega peal 79:73. Paraku õnnestus kohtumise lõpp paremini siiski külalismeeskonnal ja Tevin Macki tabavast vabaviskest 3,6 sekundit enne sireeni võeti napp võit.

Üleplatsimees Böckleri arvele kogunes 31 minutiga 25 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 5/7, vabavisked 2/2), seitse lauapalli, kolm resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, üks blokk, kaks pallikaotust ja kolm viga.

Krosno on kaotanud mõlemad senipeetud kohtumised. Järgmisena minnakse nädala pärast võõrsil vastamisi Kasper Suuroru meeskonna Sopoti Trefliga.

Trefl käis samuti laupäeval platsil ja alistas võõrsil Varssavi Dziki 86:80 (15:19, 31:16, 16:18, 24:27).

Suurorg mängis 24 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 3/6, vabavisked 2/4), võttis viis lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike ja kaks viga.

Toimetaja: Siim Boikov

